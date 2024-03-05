Кабмін виділив 9,3 мільярда на швидку відбудову пошкоджених росіянами об’єктів

Кабінет Міністрів виділив 9,3 мільярда гривень на проєкти швидкої відбудови у 13 регіонах.

Відповідне рішення уряд ухвалив на своєму засіданні у вівторок, 5 березня, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"На ці кошти будуть відремонтовані житлові будинки, школи, лікарні, об’єкти критичної інфраструктури. Все те, що першочергово потребують громади та українські родини", – написав прем'єр.

Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук уточнив, що кошти виділені з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії на безповоротній основі наступним розпорядникам:

7,66 млрд грн – Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури для надання субвенції місцевим бюджетам на реалізацію проєктів, спрямованих на ліквідацію наслідків збройної агресії;

1,54 млрд грн – Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури для будівництва та відновлення обʼєктів інфраструктури, житлового та громадського призначення, громадських будинків та споруд;

50,51 млн грн – Міністерству у справах ветеранів для реалізації проєкту реконструкції Бородянського центру соціально-психологічної реабілітації населення;

88,5 млн грн – Міністерству оборони для реалізації у 2024 році трьох проектів;

33,98 млн грн – Міністерству внутрішніх справ (для ДСНС) для реалізації у 2024 році трьох проєктів.

Крім того, уряд затвердив переліки проєктів (обʼєктів, заходів), фінансування яких здійснюється за рахунок коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії.