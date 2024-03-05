Іспанія закликала Євросоюз посилити обмеження щодо російського скрапленого газу

Іспанія звернулася до Європейського Союзу з проханням зайняти більш жорстку позицію щодо імпорту російського скрапленого природного газу, забезпечивши країнам можливість блокувати його без перенаправлення поставок до сусідів.

"Ми повинні забезпечити ефективну реакцію. Будь ласка, давайте спробуємо скоординувати нашу реакцію на це (поставки російського СПГ, – ред.), як на спотовому ринку, так і на існуючі контракти", – заявила міністерка енергетики Іспанії Тереза Рібера в кулуарах зустрічі міністрів енергетики країн ЄС, передає Європейська правда.

Хоча ЄС незабаром дозволить країнам-членам блокувати поставки російського СПГ без застосування санкцій, Рібера зазначила, що поки не зрозуміло, як цей інструмент буде працювати.

За словами Рібери, необхідні також рекомендації щодо того, як вивести компанії з довгострокових контрактів з Москвою за принципом "бери або плати", при цьому переконавшись, що газ не буде просто перенаправлений в іншу третю країну.

Раніше повідомлялося, що різні альтернативні газопроводи та постачання скрапленого природного газу обговорюються з країнами Європейського Союзу, яких торкнеться майбутнє припинення українського транзиту російського газу.