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Новини
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Іспанія закликала Євросоюз посилити обмеження щодо російського скрапленого газу

газ,євросоюз

Іспанія звернулася до Європейського Союзу з проханням зайняти більш жорстку позицію щодо імпорту російського скрапленого природного газу, забезпечивши країнам можливість блокувати його без перенаправлення поставок до сусідів.

"Ми повинні забезпечити ефективну реакцію. Будь ласка, давайте спробуємо скоординувати нашу реакцію на це (поставки російського СПГ, – ред.), як на спотовому ринку, так і на існуючі контракти", – заявила міністерка енергетики Іспанії Тереза Рібера в кулуарах зустрічі міністрів енергетики країн ЄС, передає Європейська правда.

Хоча ЄС незабаром дозволить країнам-членам блокувати поставки російського СПГ без застосування санкцій, Рібера зазначила, що поки не зрозуміло, як цей інструмент буде працювати.

За словами Рібери, необхідні також рекомендації щодо того, як вивести компанії з довгострокових контрактів з Москвою за принципом "бери або плати", при цьому переконавшись, що газ не буде просто перенаправлений в іншу третю країну.

Раніше повідомлялося, що різні альтернативні газопроводи та постачання скрапленого природного газу обговорюються з країнами Європейського Союзу, яких торкнеться майбутнє припинення українського транзиту російського газу.

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Поставки дo Іспанії з Росії подвоїлися після вторгнення в Україну і склали приблизно п'яту частину імпорту газу минулого року.
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06.03.2024 05:04 Відповісти
У 2023 році основними імпортерами російського скрапленого природного газу (СПГ) були Іспанія та Бельгія, на які припадало 70% загального обсягу поставок до країн ЄС. Іспанія імпортувала 5,24 млрд м³ СПГ, що на 5% більше, ніж у попередньому році. З іншого боку, у Бельгії спостерігався значний сплеск імпорту, отримавши в 1,7 раза більше газу, ніж у попередньому році, 3,82 млрд м3.
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06.03.2024 05:22 Відповісти
Я не маю слів це коментувати.
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06.03.2024 05:58 Відповісти

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