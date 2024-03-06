Міністр енергетики виключив можливість для продовження транзиту російського газу

Міністр енергетики Герман Галущенко виключив будь-які комерційні угоди, які б дозволили російському газу продовжувати проходити через Україну після закінчення поточної транзитної угоди в кінці року.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що Європейський Союз та Україна раніше заявляли, що не будуть переглядати існуючий контракт, але деякі учасники ринку оптимістично дивляться на можливість приватних угод щодо доставки палива в торговельний блок.

Міністр енергетики України Галущенко 5 березня не погоджується із цим. "Я не бачу такої можливості. На столі немає жодних можливих рішень", – сказав він.

"Ми готові це зупинити. Якщо хтось сказав, що це критичне питання для виживання взимку, що це питання безпеки постачання, це одна ситуація, але я не бачу такої ситуації", – додав Галущенко.

Замість того, щоб продовжувати купувати російський газ, міністр закликав більше європейських країн зберігати паливо у підземних сховищах України.

За його словами, Україна може запропонувати збереження 15 млрд кубометрів газу в сховищах, що перевищує 14 млрд кубометрів російського палива, яке транзитом проходило через Україну минулого року.

"Я вважаю, це справедливо. Не кажіть, що ми не можемо прожити без російського газу", – додав міністр.

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Як повідомлялося, Україна не має наміру продовжувати контракт на транспортування російського природного газу до Європи після 2024 року, але припустили інші домовленості з цього питання.

Нагадаємо, договір між "Нафтогазом України" та "Газпромом" на організацію транспортування, транспортну угоду між "Нафтогазом" та Оператором ГТС, а також міжоператорську угоду між Оператором ГТС та "Газпромом" було підписано 30 грудня 2019 року. Контракт передбачає транзит у 2021-2024 роках по 40 млрд кубометрів газу на рік, але ця умова не виконується.

У 2023 році транзит російського газу через газотранспортну систему України знизився на 28,4% (на 5,81 млрд кубометрів) порівняно з 2022 роком – до 14,65 млрд кубометрів.