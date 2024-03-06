Дефіциту електроенергії влітку не очікується, – "Укренерго"

Улітку 2024 року у період проведення ремонтної кампанії на атомних електростанціях дефіцит електроенергії не очікується.

Про це повідомив директор з управління ОЕС України – головний диспетчер НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко, передає Інтерфакс-Україна.



"Що стосується літнього періоду, то якщо ми працюватимемо відповідно до тих планів, які у нас є, маю на увазі планові ремонти генеруючого обладнання на атомних електростанціях, насамперед, то дефіцит електроенергії у нас не планується", – наголосив він.



Водночас Зайченко не виключив, що війна може внести свої негативні корективи до планів енергетиків, зокрема й у літній період.



"Поки що дефіцитні режими у нас не передбачаються", – підтвердив головний диспетчер.



Наразі об'єднана енергосистема (ОЕС) України працює в умовах нарощування виробництва електроенергії на ГЕС та СЕС та збільшення експорту до європейських країн.