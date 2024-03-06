Гривня призупинила зниження: Нацбанк встановив офіційний курс долара на четвер
Курс гривні призупинив зниження щодо долара США та євро, яке спостерігалося з початку тижня.
За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на четвер, 7 березня, на рівні 38,2664 грн/$, порівняно із 38,3943 грн/$ у середу.
Водночас курс гривні до євро укріпився майже на 5 копійок – до 41,5918 грн за євро.
Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.
За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.
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