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Гривня призупинила зниження: Нацбанк встановив офіційний курс долара на четвер

курс

Курс гривні призупинив зниження щодо долара США та євро, яке спостерігалося з початку тижня.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на четвер, 7 березня, на рівні 38,2664 грн/$, порівняно із 38,3943 грн/$ у середу.

Водночас курс гривні до євро укріпився майже на 5 копійок – до 41,5918 грн за євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

валюта (2186) гривня (1555) курс (1510) НБУ (9314) обмін валюти (713)


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Тільки тисячних купюр раптово побільшало,а так все стабільно.
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06.03.2024 21:43 Відповісти

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