Кабмін заклав у фінплан "Укрнафти" чистий прибуток на 18 мільярдів

Кабінет Міністрів України затвердив фінансовий план "Укрнафти" на 2024 рік. Чистий дохід компанії планується на рівні 118 млрд грн. Чистий прибуток у 2024 році – 18 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Також проєктом фінансового плану на 2024 рік передбачено:

31 млрд грн податків та зборів,

8,7 млрд грн дивідендів державі.

У 2023 році "Укрнафта" заробила 24 млрд грн чистого прибутку, сплатила 26 млрд грн податків та зборів і перераховує більше 8 млрд грн дивідендів.

"У 2024 році компанія планує потужне зростання з інвестиціями у розвиток: початок буріння 30 нових свердловин, закупівля та встановлення обладнання світового рівня для інтенсифікації, оновлення мережі АЗК", – повідомив директор ПАТ "Укрнафта" Сергій Корецький.

Нагадаємо, 6 листопада 2022 року стратегічно важливі підприємства ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор", пов’язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним, було передано в управління Міністерства оборони до завершення військового стану.

Після цього у ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта" було змінено склад наглядових рад, а керівником обох компаній призначили Сергія Корецького.

НАК "Нафтогаз України" належали 50%+1 акція "Укрнафти", ще 42% володіли компанії групи "Приват" Ігоря Коломойського та його партнерів. "Приват" здійснював операційний контроль над "Укрнафтою" з лютого 2003 року.