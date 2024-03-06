БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
203 1

Кабмін заклав у фінплан "Укрнафти" чистий прибуток на 18 мільярдів

укрнафта

Кабінет Міністрів України затвердив фінансовий план "Укрнафти" на 2024 рік. Чистий дохід компанії планується на рівні 118 млрд грн. Чистий прибуток у 2024 році – 18 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Також проєктом фінансового плану на 2024 рік передбачено:

  • 31 млрд грн податків та зборів,
  • 8,7 млрд грн дивідендів державі.

У 2023 році "Укрнафта" заробила 24 млрд грн чистого прибутку, сплатила 26 млрд грн податків та зборів і перераховує більше 8 млрд грн дивідендів.

"У 2024 році компанія планує потужне зростання з інвестиціями у розвиток: початок буріння 30 нових свердловин, закупівля та встановлення обладнання світового рівня для інтенсифікації, оновлення мережі АЗК", – повідомив директор ПАТ "Укрнафта" Сергій Корецький. 

Нагадаємо, 6 листопада 2022 року стратегічно важливі підприємства ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор", пов’язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним, було передано в управління Міністерства оборони до завершення військового стану.

Після цього у ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта" було змінено склад наглядових рад, а керівником обох компаній призначили Сергія Корецького.

НАК "Нафтогаз України" належали 50%+1 акція "Укрнафти", ще 42% володіли компанії групи "Приват" Ігоря Коломойського та його партнерів. "Приват" здійснював операційний контроль над "Укрнафтою" з лютого 2003 року.

Автор: 

прибуток (1816) Укрнафта (855) фінплан (150)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
заклав... затвердив... планується... 18 млрд грн на 2024 рік

У 2023 році заробила 24 млрд грн чистого прибутку...

на 6 млрд. менше бо: планує пАтужне зростання...
показати весь коментар
06.03.2024 19:12 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 