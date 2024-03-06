Експорт електроенергії до Європи може принести Україні мільярди гривень, – голова "Укренерго"

Експорт електроенергії до Європи може стати важливою статтею отримання прибутку для України, тож потрібно працювати над збільшенням експортного потенціалу.

Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону, передає Укрінформ.

"Потенціал торгівлі електроенергією між Україною та Європою, потенціал нашої експортної виручки, вимірюється в мільярдах гривень. І якщо ми будемо продовжувати експортувати в таких обсягах, як ми це робимо на сьогоднішній день, то це буде суттєвою статтею нашого українського експорту до Європи", – сказав Кудрицький.

Він зазначив, що Україна вже має досвід експорту електроенергії до Європи, після відкриття експорту в 2022 році, "Укренерго" як оператор системи передачі заробило для держави декілька мільярдів гривень.

Кудрицький зауважив, що український оператор енергосистеми продовжує працювати з європейськими колегами над збільшенням обсягів експорту української електроенергії. Тепер "Укренерго" робить це як повноправний член співдружності європейських операторів систем передачі електроенергії ENTSO-E.

Зокрема, на цьому тижні делегація "Укренерго" працює в Брюсселі, де відбудеться засідання Генеральної асамблеї ENTSO-E.

"Фактично українська енергосистема вже перебуває в електроенергетичному ЄС. У нас четверте за розміром право голосу в цій організації. Ми також зустрічаємося з представниками Єврокомісії. Була зустріч із єврокомісаркою з енергетики пані Сімсон й ми обговорювали подальше збільшення нашого експортного потенціалу", – підкреслив Кудрицький.

Експорт електроенергії в Європу

Раніше єврокомісарка з енергетики Кадрі Сімсон підтвердила, що Європейськй Союз збирається й надалі збільшувати пропускні ліміти для імпорту електроенергії з України.

Наприкінці лютого оператори європейської енергосистеми ENTSO-E узгодили збільшення пропускної спроможності імпорту електроенергії з України на 150 МВт до 550 МВт.

Нові ліміти почали діяти з 1 березня.

Збільшення потужності дозволило Україні вже за кілька днів вийти на рекордні показники експорту електроенергії до Європи.

В Україні наразі профіцит електроенергії завдяки повноводдю та сонячній погоді, що збільшує виробництво на ГЕС та електростанціях на відновлюваних джерелах енергії (ВДЕ).

Україна експортує електроенергію до п'яти європейських країн – Словаччини, Угорщини, Польщі, Румунії та Молдови.