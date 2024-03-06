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Новини
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Експорт електроенергії до Європи може принести Україні мільярди гривень, – голова "Укренерго"

электроэнергия

Експорт електроенергії до Європи може стати важливою статтею отримання прибутку для України, тож потрібно працювати над збільшенням експортного потенціалу.

Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону, передає Укрінформ.

"Потенціал торгівлі електроенергією між Україною та Європою, потенціал нашої експортної виручки, вимірюється в мільярдах гривень. І якщо ми будемо продовжувати експортувати в таких обсягах, як ми це робимо на сьогоднішній день, то це буде суттєвою статтею нашого українського експорту до Європи", – сказав Кудрицький.

Він зазначив, що Україна вже має досвід експорту електроенергії до Європи, після відкриття експорту в 2022 році, "Укренерго" як оператор системи передачі заробило для держави декілька мільярдів гривень.

Кудрицький зауважив, що український оператор енергосистеми продовжує працювати з європейськими колегами над збільшенням обсягів експорту української електроенергії. Тепер "Укренерго" робить це як повноправний член співдружності європейських операторів систем передачі електроенергії ENTSO-E.

Зокрема, на цьому тижні делегація "Укренерго" працює в Брюсселі, де відбудеться засідання Генеральної асамблеї ENTSO-E.

"Фактично українська енергосистема вже перебуває в електроенергетичному ЄС. У нас четверте за розміром право голосу в цій організації. Ми також зустрічаємося з представниками Єврокомісії. Була зустріч із єврокомісаркою з енергетики пані Сімсон й ми обговорювали подальше збільшення нашого експортного потенціалу", – підкреслив Кудрицький.

Експорт електроенергії в Європу

Раніше єврокомісарка з енергетики Кадрі Сімсон підтвердила, що Європейськй Союз збирається й надалі збільшувати пропускні ліміти для імпорту електроенергії з України.

Наприкінці лютого оператори європейської енергосистеми ENTSO-E узгодили збільшення пропускної спроможності імпорту електроенергії з України на 150 МВт до 550 МВт.

Нові ліміти почали діяти з 1 березня.

Збільшення потужності дозволило Україні вже за кілька днів вийти на рекордні показники експорту електроенергії до Європи.

В Україні наразі профіцит електроенергії завдяки повноводдю та сонячній погоді, що збільшує виробництво на ГЕС та електростанціях на відновлюваних джерелах енергії (ВДЕ).

Україна експортує електроенергію до п'яти європейських країн – Словаччини, Угорщини, Польщі, Румунії та Молдови.

Автор: 

експорт (3840) електроенергія (4261) Укренерго (2006) Кудрицький Володимир (90)


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А як же тоді підвищення цін електрики для народу? То ж немає за що відновлювати пошкоджені ворогом електромережі? І що, вже електрики більше ніж треба, вже людям не відключатимуть ні за графіком ні без графіку? Ну-ну.
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06.03.2024 19:46 Відповісти

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