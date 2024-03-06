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Новини
12 209 19

Західні топменеджери і юристка Єрмака: "Укрнафта" отримала нову наглядову раду

укрнафта

Акціонери ПАТ "Укрнафта" затвердили новий склад наглядової ради компанії, до якої увійшло три незалежні члени та два представники акціонерів – Міністерства оборони та НАК "Нафтогаз України".

Склад наглядової ради затвердили на загальних зборах акціонерів компанії 6 березня, повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

Трьох незалежних членів обрали за результатами прозорого та незалежного конкурсу. Ними стали:

  • Тім Додсон – має понад 40-річний досвід у сферах видобутку та геології, колишній виконавчий віцепрезидент компанії Equinor, наразі очолює раду директорів норвезької компанії Ennox Technology Sdn Bhd, що спеціалізується на переробці нафтових відходів;
  • Іренеуш Фонфара – фахівець у фінансовому, промисловому та нафтогазовому секторах з понад 30-річним досвідом роботи, протягом 8 років очолював найбільшу нафтопереробну компанію в країнах Балтії Orlen Lietuva;
  • Дункан Найтінгейл – має понад 30-річний досвід у сфері нафтогазової промисловості, є міжнародним експертом у пошуку нафтових та газових резервів в країнах Латинської Америки, Європи, Африки та Близького Сходу, наразі є головним виконавчим директором та членом правління Blacksteel Energy.

Від Міноборони до наглядової ради "Укрнафти" увійшла держсекретар міністерства Людмила Дарган.

Від НАК "Нафтогаз України" до наглядової ради "Укрнафти" призначено Розу Тапанову, яка входила до попереднього складу наглядової ради компанії.

Роза Тапанова відома тим, що працювала у юридичній фірмі чинного керівника Офісу президента Андрія Єрмака ТОВ "Міжнародна правнича компанія", створеної ним наприкінці 90-х років. Пізніше Тапанова і Єрмак заснували адвокатське обʼєднання з такою ж назвою, як партнери.

Після приходу Андрія Єрмака в Офіс президента Тапанова увійшла до складу наглядової ради державного "Ощадбанку", до наглядової ради "Укрнафти" (за квотою Міноборони), а також стала директоркою Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр" (підпорядковується Міністерству культури).

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Нагадуємо, найбільшим акціонером Укрнафти є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. 5 листопада 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення передати державі частки корпоративних прав компанії, яка належала приватним власникам, пов'язаним з Ігорем Коломойським, і якою зараз управляє Міноборони.

Автор: 

наглядова рада (559) Нафтогаз (3324) Укрнафта (855) Єрмак Андрій (70)


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Топ коментарі
+12
не дивно...Роза Тапанова- титульна нація.... Українці ще є десь в наглядових радах при щеневтіку?
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06.03.2024 19:51
+9
Скрізь дєрьмак, шаурма, татаров і їх люди. Складається таке враження, що президент у цій країні - лише відео блогер
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06.03.2024 19:55
+8
Ну як же ж без ригівського ларьочника...
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06.03.2024 19:51
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То д'єрмак ще й бізнесом займається. А таке можна поєднувати?
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06.03.2024 19:45 Відповісти
Він не держслужбовець. Не подає декларацій. Він ніхто, окрім того, що одноосібно керує Україною.
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06.03.2024 20:00 Відповісти
у нас зараз все можно. Бо війна.
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06.03.2024 20:01 Відповісти
Так Єрмак же формально ніхто.
Голова органу, який взагалі не регламентцється законами.

По суті Україною рулить трест "Рога і копита".
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06.03.2024 20:03 Відповісти
Ну як же ж без ригівського ларьочника...
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06.03.2024 19:51 Відповісти
не дивно...Роза Тапанова- титульна нація.... Українці ще є десь в наглядових радах при щеневтіку?
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06.03.2024 19:51 Відповісти
Скрізь дєрьмак, шаурма, татаров і їх люди. Складається таке враження, що президент у цій країні - лише відео блогер
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06.03.2024 19:55 Відповісти
він ще речник і головний по міжнародним зустрічям.
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06.03.2024 20:03 Відповісти
А чому враження? Зелений ЛІДОР ********** і є блоХЕРом на інше він і не здатний, все життя під чужі тексти зі сцени кривлявся.
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07.03.2024 10:37 Відповісти
Який джентельмен. Всіх своїх баб прилаштовує на хлібні посади.
Кого послицею. Кого в наглядову раду.
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06.03.2024 19:59 Відповісти
що буде з акціями УКРНАФТИ які належали приватним акціонерам - фізособам ?
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06.03.2024 20:42 Відповісти
Ляльковий театр єрмака діє -всі ляльки отримали ролі: буратіно - президента, мальвіна - членкині наглядової ради...
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06.03.2024 20:45 Відповісти
незалежних членів обрали за результатами прозорого та незалежного конкурсу.
Тім Додсон - має понад 40-річний досвід
Іренеуш Фонфара - з понад 30-річним досвідом роботи,
Дункан Найтінгейл - має понад 30-річний досвід

Від Міноборони... Людмила Дарган держсекретар міністерства
Від НАК "Нафтогаз України" ОПи препізедента.... Роза Тапанова і Єрмак заснували адвокатське обʼєднання...

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06.03.2024 21:01 Відповісти
Кабінет Міністрів України затвердив фінансовий план "Укрнафти" на 2024 рік. Джерело: https://biz.censor.net/n3477190

заклав... затвердив... планується... 18 млрд грн на 2024 рік

У 2023 році заробила 24 млрд грн чистого прибутку...

на 6 млрд. менше бо: планує пАтужне зростання... ОПи та Рози Тапанової????
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06.03.2024 21:06 Відповісти
Аби кого небуть, єрмак не покатає в Оман… на лижах…
Ну, а до наглядових рад, непройшовших, ну хоть якихось КУРСІВ, призначив він неМОЖЕ … не той центр, тяжесті фігури!
З 1990 років, челавєк проводить діяльність, це вам, не пивний ларьок пасти..
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06.03.2024 21:17 Відповісти
Де "найсмачніша котлетка",там всюди рученятка Андрія Борисовича торчать.
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07.03.2024 01:17 Відповісти
ну куда же без фсбэшника Елдака, благодаря отупевшим зелеДрочерам Украинпа по факту имеет вот это Чмо президентом, а бенин Омпнский Нарик и малоПИ...рос просто троянский конь....
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07.03.2024 06:16 Відповісти
Юристка Елдака. *******, ты, стыд
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07.03.2024 09:19 Відповісти
Поросенята ніяк не вгамуються 😂😂😂
Ні, давайте краще вас, коментаторів запхаємо у склад комісій. Ото вже накеруєте! Захід просто обзаздриться 🙄😂
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07.03.2024 13:55 Відповісти

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