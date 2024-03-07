British Airways дозволить користуватися інтернетом у літаках безкоштовно

Найбільша британська авіакомпанія British Airways зробить доступ до інтернету у своїх літаках безкоштовним. Послугу з 3 квітня поступово почнуть запускати на всіх авіалайнерах, які оснащені антенами для передачі інтернет-даних.

Як пише avianews.com, безкоштовним буде найпростіший пакет доступу, який передбачає надсилання текстових повідомлень через програми-месенджери.

Щоб підключити його, необхідно безкоштовно зареєструватися в програмі лояльності British Airways Executive Club.

Безкоштовний пакет доступу не дозволить обмінюватися фотографіями або відео. Така опція доступна лише у платних пакетах.

За даними British Airways, зараз інтернет доступний на всіх її літаках, що базуються в лондонському аеропорту "Гатвік". У лондонському аеропорту "Хітроу" цей показник становить 80%, і British Airways має намір розширити послугу на 100% авіалайнерів до кінця 2025 року.

У 2024 році європейські авіакомпанії Lufthansa та Austrian Airlines зробили найпростіший пакет доступу в інтернет у літаках безкоштовним для учасників програми лояльності Miles & More. Він називається FlyNet Messaging і дозволяє обмінюватися під час польоту текстовими повідомленнями та фотографіями із співрозмовниками на землі.