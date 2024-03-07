Аптеки для проведення вакцинації мають отримати ліцензію на медичну практику

Для проведення вакцинації аптечні установи мають отримати ліцензію на медичну практику.

"Днями уряд ухвалив постанову, яка відкриває доступ для вакцинації в аптеках. Перед тим, як послуга запрацює в Україні, аптекам потрібно отримати ліцензію на медичну практику", – сказано в повідомленні Міністерства охорони здоров'я.

Для цього пункт має забезпечити:

наявність спеціальної аптечки та іншого обладнання,

проходження фармацевтами навчання щодо безпеки вакцин, правил організації й техніки проведення щеплень, надання домедичної допомоги за невідкладних станів.

Рішення уряду набирає чинності через три місяці після його опублікування.

За цей час буде змінена нормативна база, щоб забезпечити реалізацію проєкту, проведені консультації та верифікований перелік суб’єктів господарювання, які виявлять бажання отримати ліцензію та проводити вакцинацію фармацевтичними працівниками.

Вакцинувати проти сезонного грипу вони зможуть уже наступного епідсезону 2024/2025 років.