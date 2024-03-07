Росію накрила хвиля корпоративних банкрутств

Із початку 2024 року кількість збанкрутілих компаній у Росії збільшилася майже на 60% порівняно з минулим роком.

За даними "Комерсанта", у січні банкрутами визнали 571 компанію проти 364 рік тому, а в лютому – 771 проти 478. Таким чином, приріст за січень 2024 року склав близько 57%, а за лютий – 61%, передає The Moscow Times.



Раніше число банкрутств знижувалося: у 2021 році воно становило 10 306 випадків, а в 2023-му – 7400. Зниженню сприяли як мораторій на банкрутства під час пандемії коронавірусу, так і санкційний мораторій у 2022 році.



Водночас зазначається, що у 2024 році зростання кількості банкрутств у Росії може виявитися стійким – на це вказує статистика щодо процедур спостереження. Такі процедури запроваджуються судом після визнання обґрунтованою заяви про неспроможність юрособи від самого боржника чи його кредитора.

За даними Федресурса РФ, в 2023 році спостереження було введено в 7532 компаніях, що на 44,1% вище за показник 2022 року (5225 юрособ), коли діяв мораторій. У січні цього року кількість процедур спостереження зросла на 3%, а в лютому – на 3,2%. У переважній більшості випадків після завершення процедури спостереження компанію визнають банкрутом.