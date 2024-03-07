Україні не вистачає $9,5 мільярда на пріоритетні проєкти відновлення, – Мінфін

Україна потребує $9,5 мільярда зовнішнього фінансування на пріоритетне відновлення у 2024 році.

Про це заступниця міністра фінансів Ольга Зикова розповіла під час Круглого столу, присвяченого відновленню України, у Парижі, інформує пресслужба міністерства.

Зикова наголосила, що швидке відновлення є ключовим пріоритетом, оскільки сприяє створенню безпечних умов життя для українців, а також економічному відновленню країни.

За оцінкою звіту "Третя швидка оцінка завданої шкоди та потреб на відновлення України" (RDNA3) розробленого спільно Урядом України, Світовим банком, Європейською Комісією та представництвом ООН, у 2024 році Україна потребує близько $15 млрд на швидке відновлення.

З них близько $5,5 млрд вже профінансовано з державного бюджету та за рахунок донорської підтримки. Таким чином, Україна потребує ще $9,5 млрд для фінансування першочергових потреб відновлення, розповіла заступниця міністра фінансів.

Читайте також: Кабмін виділив 9,3 мільярда на швидку відбудову пошкоджених росіянами об’єктів

Вона наголосила на важливості залучення іноземних інвестицій в Україну вже зараз, не чекаючи післявоєнної відбудови, у пріоритетні галузі: оборонна промисловість, енергетика, будівництво, сільське господарство, природні ресурси, цифрові технології та ІТ-сектор.

Як повідомлялося, за попередніми оцінками Мінфіну, для покриття дефіциту держбюджету у 2024 році планувалося залучити $38 млрд від міжнародних партнерів. Однак наразі рішення про виділення коштів від США не ухвалене, а перемовини про остаточні параметри фінансування від ЄС тривають.