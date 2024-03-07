Гривня зміцнюється: Нацбанк встановив офіційний курс долара на 8 березня
Курс гривні укріплюється щодо долара США та євро після зниження на початку тижня.
За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на п'ятницю, 8 березня, на рівні 38,0836 грн/$, порівняно із 38,2664 грн/$ у четвер.
Водночас курс гривні до євро укріпився ще на 10 копійок – до 41,54883 грн за євро.
Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.
За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.
