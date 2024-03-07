Telegram дозволить перетворювати особисті облікові записи на бізнес-акаунти

Користувачі месенджеру Telegram, які мають особисті облікові записи, тепер можуть перетворити їх у бізнес-акаунти, сплачуючи щомісячну плату.

Як пише TechCrunch, це дає можливість користувачам вказувати таку інформацію, як розташування та години роботи, що може бути корисним для невеликих кафе та власників магазинів.

Деякі інші функції для бізнес-акаунтів передбачають організацію чатів за допомогою кольорових міток, використання автоматичних привітань або повідомлень про вихід, а також ярлики для швидких відповідей.

Засновник месенджеру Павел Дуров сказав, що цього місяця Telegram планує запустити більше бізнес-функцій, включно зі способом інтеграції чат-ботів на основі ШІ для обслуговування клієнтів.

"Акаунти Telegram Business зможуть безперешкодно додавати чат-ботів як своїх невидимих секретарів, щоб відповідати на всі або певні чати. За допомогою штучного інтелекту ці чат-боти можуть вивести автоматизацію обслуговування клієнтів на абсолютно новий рівень", – зазначив Дуров.

Протягом останніх двох років Telegram зосереджувався на збільшенні свого бізнесу за допомогою преміальних підписок, крипто-гаманця з самостійним зберіганням і аукціону преміальних імен користувачів.

Месенджер, який має понад 800 млн користувачів по всьому світу, також планує цього місяця запустити свою рекламну платформу з програмою розподілу доходів для каналів.