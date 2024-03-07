Тігіпко з 8 березня передав доньці посаду голови наглядової ради "Дніпровагонмашу"

З 8 березня головою наглядової ради вагонобудівного підприємства "ТАС Дніпровагонмаш" обрано засновницю і CEO мобільного izibank Ганну Тігіпко-Байковську, доньку власника групи ТАС Сергія Тігіпка.

Відповідне рішення ухвалили загальні збори учасників "ТАС Дніпровагонмашу" 7 березня, передає Інтерфакс-Україна із посиланням на повідомлення підприємства у системі розкриття інформації НКЦПФР.

Водночас від виконання обов'язків голови наглядової ради "Дніпровагонмашу" увільнили Сергія Тігіпка, який очолював її з 2005 року.

Тігіпко-Байковську було введено до складу наглядової ради в грудні 2022 року, і до 7 березня вона була її членом.

До оновленого складу наглядової ради увійшли колишні її члени – Сергій Попенко, Валерій Новицький і Сергій Тігіпко, а також Катерина Найда, яка також входить до наглядових рад кількох компаній з групи ТАС.

Як повідомлялося, у 2023 році ПрАТ "Дніпровагонмаш" змінило назву та форму власності на ТОВ "ТАС Дніпровагонмаш".

Читайте також: Тігіпко стане власником вагонобудівного заводу в Австрії

За підсумками роботи у січні-вересні 2023 року підприємство отримало 51,09 млн грн чистого прибутку, що у 8,3 раза більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

2022 рік "Дніпровагонмаш" завершив із чистим прибутком 32,67 млн грн після чистого збитку на 132,52 млн грн роком раніше.

"Дніпровагонмаш" – одне з провідних підприємств України у сфері проєктування та виготовлення вантажних вагонів. Потужність виробництва – 9 тис. вагонів на рік.

У жовтні минулого року у співпраці з австрійськими партнерами в рамках інноваційного проекту TransANT підприємство відвантажило перші полегшені модульні вантажні вагони (MultiBOX), призначені для експлуатації на залізницях Євросоюзу.