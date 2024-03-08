Податки та мобілізація. Гетманцев пояснив рекордну кількість нових ФОПів

Рекордне зростання кількості реєстрацій нових фізосіб-підприємців може бути пов’язано з оптимізацією податків та зі спробою обійти мобілізаційні процедури.

Таку думку висловив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю Укрінформу.

За його словами, тенденція щодо зростання кількості ФОПів пов'язана не лише з відновленням економіки України.

"Економіка справді відновлюється, але, на жаль, не такими темпами, якими зростає кількість ФОПів", – каже Гетманцев.

Нардеп вважає, що збільшення кількості ФОПів може бути схемою з ухилення від оподаткування, адже належних передумов для суттєвого зростання економіки немає.

"І збільшення кількості ФОПів значною мірою пов’язане з оптимізацією податків та зі спробою обійти певні мобілізаційні процедури – постановку на облік у ТЦК під час найму", – додав він.

Як повідомлялося, за минулий рік українці створили рекордну кількість фізосіб-підприємців за останнє десятиліття – 314 392. Цей показник перевершив не тільки перший рік воєнного стану, але й 2021 рік, коли українці зареєстрували найбільше ФОПів за всі роки незалежності.