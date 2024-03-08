БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Податки та мобілізація. Гетманцев пояснив рекордну кількість нових ФОПів

гетманцев

Рекордне зростання кількості реєстрацій нових фізосіб-підприємців може бути пов’язано з оптимізацією податків та зі спробою обійти мобілізаційні процедури.

Таку думку висловив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю Укрінформу.

За його словами, тенденція щодо зростання кількості ФОПів пов'язана не лише з відновленням економіки України.

"Економіка справді відновлюється, але, на жаль, не такими темпами, якими зростає кількість ФОПів", – каже Гетманцев.

Нардеп вважає, що збільшення кількості ФОПів може бути схемою з ухилення від оподаткування, адже належних передумов для суттєвого зростання економіки немає.

"І збільшення кількості ФОПів значною мірою пов’язане з оптимізацією податків та зі спробою обійти певні мобілізаційні процедури – постановку на облік у ТЦК під час найму", – додав він.

Як повідомлялося, за минулий рік українці створили рекордну кількість фізосіб-підприємців за останнє десятиліття – 314 392. Цей показник перевершив не тільки перший рік воєнного стану, але й 2021 рік, коли українці зареєстрували найбільше ФОПів за всі роки незалежності.

податки (2544) мобілізація (492) Гетманцев Данило (538) ФОП (138)
Зелений виродок. Люди виживають як можуть. Розказав би краще чому податкова масово безпідставно блокує податкові накладні по ПДВ
08.03.2024 11:50 Відповісти
Чувак давно заслужив на своє почесне місце у першому десятку претендентів …до смереки
08.03.2024 11:57 Відповісти
Сказав головний ухилянт
08.03.2024 12:05 Відповісти
Ющенко, коли прийшов, розігнав цю кодлу. Промисловість отримала розвиток. А так ці уйобки на заплати свої потребують більше коштів ніж реальної користі від них. Ще й по вісім жирних уйобків приходять з перевірками, а на війну їх не відправляють.
показати весь коментар
08.03.2024 14:46 Відповісти
там була не тільки і не стільки заслуга Ющенка ,як те, що то був найсприятливіший період розвитку світової економіки ,поки не вдарила криза 2008
показати весь коментар
08.03.2024 21:07 Відповісти
який там розвиток, гребли кредити як скажені, розігріли ринок
зісно що у 2008 піраміда найобнулась
показати весь коментар
09.03.2024 11:31 Відповісти
Феєричний довпойоп.
показати весь коментар
08.03.2024 11:54 Відповісти
Помічник Сівковича назвав Організма брехуном, коли той розповідає про економічний зріст?
показати весь коментар
08.03.2024 12:01 Відповісти
І це добре, в плані того що це полегшує механізми які можна запровадити для збільшення надходжень від додаткового оподаткування ФОПів, діяльність у ролі ФОПа для громадян повинна обходитися дорожче ніж у вигляді найманого працівника, очікую підвищення рівня військового збору для ФОПів, хоча б на 50%, в ідеалі ж щомісячний податок на діяльність у ролі ФОПа повинен сягати 15-18т, при цьому допустимий річний обіг для першої та другої групи слід підвищити до: 15-18млн.
показати весь коментар
08.03.2024 12:15 Відповісти
дурня.
далеко не всі ФОПи мають мільйонні обороти. на периферії ФОП надаючи послуги часто має 20-30 тис. виручки на місяць.
показати весь коментар
08.03.2024 17:42 Відповісти
Якби ж то! 20к грн - недосяжна мрія для багатьох знайомих підприємців.
показати весь коментар
09.03.2024 02:09 Відповісти
отакі вихідці з паралельної реальності і керують економікою....
показати весь коментар
08.03.2024 21:09 Відповісти
А чого ви мовчите??? Фопів до халери. За матнь і щоб здох. Бажано разом і сімєю Зелана
показати весь коментар
08.03.2024 12:17 Відповісти
Рекордна кількість ФОПів. Це-ж який простір для ЗЕбанутої срані обдерти їх і набити свої бездонні кармани. Не тільки для внуків, хватить і для ЗЕлених правнуків хватить.
показати весь коментар
08.03.2024 12:20 Відповісти
А ви ще більшим зробіть податковий тиск!
Тоді тіньовий сектор економіки виросте в рази і дєрьмаківській шоблі буде легше його "прихватизувати" та обдирати (до власної кишені, звісно).

Дії цього "прахфєсіанала" і їхній результат нагадують мені ситуацію з ******: результат абсолютно протилежний їхнім хотєлкам.
показати весь коментар
08.03.2024 12:29 Відповісти
Багаторічний помічник Сівковича до якого чогось немає ніяких питань і який нажаль рулить податковою ситемою в ручному режимі... і це все в умовах війни... просто треш якись якщо реально подумати....
показати весь коментар
08.03.2024 12:41 Відповісти
Їх хрен зрозумієш... Шмигаль каже все добре... 90 відсотків підприємств повністю відновились. 90 сто...... Як ТОТ???? Скільки там відсотків підприємств??? Це промислові регіони... А цей каже що все не так гарно... Хай між собою сядуть поговорять....
показати весь коментар
08.03.2024 13:14 Відповісти
"...може бути схемою з ухилення від оподаткування, адже належних передумов для суттєвого зростання економіки немає",-

отак брешеш собі брешеш 5 років про "потужне економічне зростання" та "небачений розмах відновлення", та й забрехався.
МраЗЕта.
показати весь коментар
08.03.2024 14:01 Відповісти
Зате "зелень" згідно поданих декларацій наповнюють бюджет! На одну зряплату нардепів, за час війни накупили елітних автівок та придбали коштовну нерухомість. Пояснють, що це ім бабусі подарувала кошти, котрі вони заробили у 90-і продаючи квіти з свого огорода.

Коли вже ця "очкарня" буде там, де повинен бути - за гратами за розкрадання?
показати весь коментар
08.03.2024 14:38 Відповісти
Скажу вам по секрету -- ніякої реєстрації , ніяких ФОП, ніяких банківських карток !!! Працюйте за нал і буде вам щастя ! Будете мати спокійні нерви і міцний сон !!!
показати весь коментар
08.03.2024 18:22 Відповісти
А якщо водоканал теж почне за нал воду подавати ?
показати весь коментар
08.03.2024 19:12 Відповісти
У тебе що, приватний водоканал ?
показати весь коментар
08.03.2024 19:55 Відповісти
У мене ні. Наприклад.

https://vodokanal.kiev.ua/ ПрАТ АК Київводоканал
показати весь коментар
09.03.2024 10:21 Відповісти
Весь час платили готівкою в касі, поки приват24 не розвинувся до нормального рівня. Не бачу проблем в цьому.
показати весь коментар
09.03.2024 02:38 Відповісти
Іш, розумник !! У касі чого ? Банку ? То це вже не зовсім нал, якщо розібратися.

Нє нє нє ... Ви собі умови не полегшуйте. Каса для прийому налу буде тільки у водоканалі.
показати весь коментар
09.03.2024 10:26 Відповісти
>Каса для прийому налу буде тільки у водоканалі.

Це ж добре - ніяких зайвих посередників! А то там комісію заплати, там наче переказ зробив, а вони ще не бачать... (родичці так колись відрізали світло, бо довго не бачили платіж. Платж знайшовся, але команду на відрізання скасувати не встигли, тож під'єднували в той же день і за наш рахунок.)
показати весь коментар
09.03.2024 11:37 Відповісти
Припиняйте, будь ласка, писати бадьорі кривляння. Усі 1,5 млн квартировласників Києва будуть у чергах стояти, нал платити ? А пенси з інвалідами ?

Куди ? Назад до СРСР ? Чи кам*яний вік ?
показати весь коментар
09.03.2024 12:11 Відповісти
А не думав , цей тіпок , шо багато хто просто рішили платить податки і вийти з тіні , в зв'язку з тим що війна , у них тільки одне на думку що брешуть, судять по собі
показати весь коментар
08.03.2024 21:22 Відповісти
Насправді, Ви визнали факт: "просто рішили платить податки і вийти з тіні".

Патріотизм це добре, але чому не спрацьовує в мирний час ?

Крім того. Хтось вийшов, хтось не вийшов, хтось просто перемістив бізнес в інші країни.
Типу, ви там повоюйте, ми покищо побізнуємо у Європі, а потім повернемося.
показати весь коментар
09.03.2024 10:31 Відповісти

