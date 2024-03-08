Податки та мобілізація. Гетманцев пояснив рекордну кількість нових ФОПів
Рекордне зростання кількості реєстрацій нових фізосіб-підприємців може бути пов’язано з оптимізацією податків та зі спробою обійти мобілізаційні процедури.
Таку думку висловив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю Укрінформу.
За його словами, тенденція щодо зростання кількості ФОПів пов'язана не лише з відновленням економіки України.
"Економіка справді відновлюється, але, на жаль, не такими темпами, якими зростає кількість ФОПів", – каже Гетманцев.
Нардеп вважає, що збільшення кількості ФОПів може бути схемою з ухилення від оподаткування, адже належних передумов для суттєвого зростання економіки немає.
"І збільшення кількості ФОПів значною мірою пов’язане з оптимізацією податків та зі спробою обійти певні мобілізаційні процедури – постановку на облік у ТЦК під час найму", – додав він.
Як повідомлялося, за минулий рік українці створили рекордну кількість фізосіб-підприємців за останнє десятиліття – 314 392. Цей показник перевершив не тільки перший рік воєнного стану, але й 2021 рік, коли українці зареєстрували найбільше ФОПів за всі роки незалежності.
зісно що у 2008 піраміда найобнулась
далеко не всі ФОПи мають мільйонні обороти. на периферії ФОП надаючи послуги часто має 20-30 тис. виручки на місяць.
Тоді тіньовий сектор економіки виросте в рази і дєрьмаківській шоблі буде легше його "прихватизувати" та обдирати (до власної кишені, звісно).
Дії цього "прахфєсіанала" і їхній результат нагадують мені ситуацію з ******: результат абсолютно протилежний їхнім хотєлкам.
отак брешеш собі брешеш 5 років про "потужне економічне зростання" та "небачений розмах відновлення", та й забрехався.
МраЗЕта.
Коли вже ця "очкарня" буде там, де повинен бути - за гратами за розкрадання?
https://vodokanal.kiev.ua/ ПрАТ АК Київводоканал
Нє нє нє ... Ви собі умови не полегшуйте. Каса для прийому налу буде тільки у водоканалі.
Це ж добре - ніяких зайвих посередників! А то там комісію заплати, там наче переказ зробив, а вони ще не бачать... (родичці так колись відрізали світло, бо довго не бачили платіж. Платж знайшовся, але команду на відрізання скасувати не встигли, тож під'єднували в той же день і за наш рахунок.)
Куди ? Назад до СРСР ? Чи кам*яний вік ?
Патріотизм це добре, але чому не спрацьовує в мирний час ?
Крім того. Хтось вийшов, хтось не вийшов, хтось просто перемістив бізнес в інші країни.
Типу, ви там повоюйте, ми покищо побізнуємо у Європі, а потім повернемося.