Бойова частина "шахеда" застрягла у вітряку на Миколаївщині. ФОТО

нацполіція

Поліцейські Миколаївщини демонтували уламки і бойову частину ворожого безпілотника з електрогенеруючої підстанції на висоті 55 метрів, що еквівалентно 18-поверховому будинку.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції у Миколаївській області.

Унаслідок влучання безпілотника детонація бойової частини не відбулась, а залишилась всередині ідстанції.

"Демонтаж Shahed ускладнювався тим, що частина безпілотника знаходилась у важкодоступному місці гвинта вітряка та на висоті 55 метрів від землі", – уточнили поліціянти.

Для демонтажу уламків спеціалісти використовували підйомний кран та металодетектори.

"Окрім висоти, складнощі становило і те, що коли Shahed влучив у гвинт вітряка, він розсипався на частини по всій площині, і металодетектор майже всюди спрацьовував. Ми проробили отвори і за допомогою спецобладнання після ретельного огляду витягли небезпечну частину безпілотника, щоб не пошкодити її", – розповіли в поліції.

Уже спустившись на землю, фахівці знищили бойову частину завдяки контрольованому підриву.

Миколаївська область (177) енергетика (431) дрони (432) ВЕС (36)
