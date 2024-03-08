Нацбанк готує обмеження карткових переказів. Гетманцев розповів, кого вони зачеплять

Національний банк готує законопроєкт про обмеження переказів, зокрема карткових p2p-переказів між фізичними особами. Утім, він стосуватиметься невеликої кількості операцій.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю Укрінформу.

"Обмеження не стосуватимуться 99% безготівкових операцій, які здійснюються кожним із нас щодня. Йдеться лише про певні аномальні операції, які використовуються торговцями наркотиками, нелегальними спиртом та тютюном, а також представниками нелегального грального бізнесу для здійснення протиправної діяльності. Це великі злочинні "бізнеси", які намагаються залучити до своїх схем багатьох фізичних осіб", – пояснив він.

За словами нардепа, 99% безготівкових операцій населення є типовими.

"Але, напевно, нетиповою є операція, коли пенсіонер на свою картку збирає гроші від 100 незнайомих людей. На жаргоні злочинців це називається "дропер", коли пенсіонер віддає свою картку мовби "в оренду" і за невеличкий відсоток акумулює на ній надходження від невідомих людей, а потім перекидає ці кошти злочинцю.

Це я як приклад навів, варіанти схем можуть бути різні. Таким ось операціям Національний банк і пропонує протидіяти. Система безготівкових розрахунків не може використовуватися для злочинної діяльності, це очевидно. Тому позиція Нацбанку для мене є абсолютно зрозумілою", – наголосив Гетманцев.

Водночас нардеп закликав дочекатися конкретних пропозицій та механізмів від НБУ. Після того, вони обговорюватимуться публічно, а фінансовий комітет "ухвалить зважене комплексне рішення", підкреслив він.

Раніше перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова повідомляла, регулятор вивчає можливість обмеження карткових переказів та запровадження граничних лімітів переказу готівки через термінали самообслуговування.

До того Гетманцев розповідав, що Нацбанк пропонує встановити на законодавчому рівні на період дії воєнного стану обмеження на здійснення фінансових операцій з використанням реквізитів електронних платіжних засобів, ліміти на суми трансакцій, а також граничні суми готівкових переказів через термінали самообслуговування.

Нагадаємо, з 1 серпня 2023 року в Україні вже діють нові вимоги до здійснення операцій із внесення готівки через термінали обслуговування.

Детальніше про новації читайте у нашому матеріалі: В Україні ввели ідентифікацію користувачів під час внесення готівки через термінали