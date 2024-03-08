БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Нацбанк готує обмеження карткових переказів. Гетманцев розповів, кого вони зачеплять

гетманцев

Національний банк готує законопроєкт про обмеження переказів, зокрема карткових p2p-переказів між фізичними особами. Утім, він стосуватиметься невеликої кількості операцій.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю Укрінформу.

"Обмеження не стосуватимуться 99% безготівкових операцій, які здійснюються кожним із нас щодня. Йдеться лише про певні аномальні операції, які використовуються торговцями наркотиками, нелегальними спиртом та тютюном, а також представниками нелегального грального бізнесу для здійснення протиправної діяльності. Це великі злочинні "бізнеси", які намагаються залучити до своїх схем багатьох фізичних осіб", – пояснив він.

За словами нардепа, 99% безготівкових операцій населення є типовими.

"Але, напевно, нетиповою є операція, коли пенсіонер на свою картку збирає гроші від 100 незнайомих людей. На жаргоні злочинців це називається "дропер", коли пенсіонер віддає свою картку мовби "в оренду" і за невеличкий відсоток акумулює на ній надходження від невідомих людей, а потім перекидає ці кошти злочинцю.

Це я як приклад навів, варіанти схем можуть бути різні. Таким ось операціям Національний банк і пропонує протидіяти. Система безготівкових розрахунків не може використовуватися для злочинної діяльності, це очевидно. Тому позиція Нацбанку для мене є абсолютно зрозумілою", – наголосив Гетманцев.

Водночас нардеп закликав дочекатися конкретних пропозицій та механізмів від НБУ. Після того, вони обговорюватимуться публічно, а фінансовий комітет "ухвалить зважене комплексне рішення", підкреслив він.

Раніше перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова повідомляла, регулятор вивчає можливість обмеження карткових переказів та запровадження граничних лімітів переказу готівки через термінали самообслуговування.

До того Гетманцев розповідав, що Нацбанк пропонує встановити на законодавчому рівні на період дії воєнного стану обмеження на здійснення фінансових операцій з використанням реквізитів електронних платіжних засобів, ліміти на суми трансакцій, а також граничні суми готівкових переказів через термінали самообслуговування.

Нагадаємо, з 1 серпня 2023 року в Україні вже діють нові вимоги до здійснення операцій із внесення готівки через термінали обслуговування.

Детальніше про новації читайте у нашому матеріалі: В Україні ввели ідентифікацію користувачів під час внесення готівки через термінали

Топ коментарі
+12
Ні кому не хтілось би ************ це зелайно??:? Чи бкдете терпіти*?
показати весь коментар
08.03.2024 12:18 Відповісти
+10
нетиповою є операція, коли пенсіонер на свою картку збирає гроші від 100 незнайомих людей.

только недавно пенсионеру (моему хорошему знакомому) друзья и ученики скидывались на операцию, и приняло участие намного больше 100 человек.

А любого волонтёра из более-менее известных и вовсе легко объявить "дроппером"..

Уроды..
показати весь коментар
08.03.2024 12:45 Відповісти
+7
Якщо буде такий закон, то, за бажанням певних органів, дропером зроблять будь-кого
показати весь коментар
08.03.2024 12:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ні кому не хтілось би ************ це зелайно??:? Чи бкдете терпіти*?
показати весь коментар
08.03.2024 12:18 Відповісти
Що ся сталося? Сеча скінчилася? Борошна не можемо терпіти?
показати весь коментар
08.03.2024 13:45 Відповісти
Гетьманцев= лайно.

Ні одному слову вірети не можно.

Типовий « зелений прохфесіонал», який за час війни збільшив свої статки.

Перші кандидати на звільнення - Гетьманцев, Безугла, Верещучка…

Ганьба!
показати весь коментар
08.03.2024 17:52 Відповісти
І волонтер дропер теж.
показати весь коментар
08.03.2024 12:45 Відповісти
Для цього й роблять. Щоб вбити волонтерство - доказуй потім, що не верблюд.
показати весь коментар
08.03.2024 13:35 Відповісти
нетиповою є операція, коли пенсіонер на свою картку збирає гроші від 100 незнайомих людей.

только недавно пенсионеру (моему хорошему знакомому) друзья и ученики скидывались на операцию, и приняло участие намного больше 100 человек.

А любого волонтёра из более-менее известных и вовсе легко объявить "дроппером"..

Уроды..
показати весь коментар
08.03.2024 12:45 Відповісти
«Логіка» Гетьманцева та інших слуг:

Як протидіяти ґвалтуванню жінок?
Требо усім чоловікам відрізати $&@.
показати весь коментар
08.03.2024 17:55 Відповісти
Якщо буде такий закон, то, за бажанням певних органів, дропером зроблять будь-кого
показати весь коментар
08.03.2024 12:45 Відповісти
Коли ж це падло угамується
показати весь коментар
08.03.2024 12:52 Відповісти
не скоро, бо за ним стоїть впливова особа
показати весь коментар
08.03.2024 13:06 Відповісти
..гниди зєлєнскага банкують.. дебілам й досі нравіцца
показати весь коментар
08.03.2024 12:53 Відповісти
Дякуємо, батьку наш, Гетманцев! Жгі далі!
показати весь коментар
08.03.2024 13:14 Відповісти
Оце справжній Гетьман! Отак він єкономіку підійме, нема сумніву!
показати весь коментар
08.03.2024 13:39 Відповісти
Тобто матуся геть...ва, на яку записані онлайн казино, буде без коштів?
Йой, що це коїться?!
показати весь коментар
08.03.2024 14:18 Відповісти
Ну, ЩО ЩЕ ТОЙ ГЕТЬМАНЦЕВ ВИГАДАЄ , ЩОБ ГЕПНУТЬ ЕКОНОМИКУ В УКРАЇНІ????

СБУ, ау!
показати весь коментар
08.03.2024 14:20 Відповісти
Цей москальський крот, який нищить українську економіку. ще за знищені нафтобази в Україні не відповіло? Бо координати усіх нафтобаз були у відкритому доступі з GPS привязкою і кількістю заповнюваності. Москалі просто пруляли по ним ракетами, як у тиру.
показати весь коментар
08.03.2024 14:38 Відповісти
Добивають волонтерський рух, короче.
Клятий зелений антимайдан
показати весь коментар
08.03.2024 21:04 Відповісти

