Zara і Bershka повертаються в Україну. У МЗС України офіційно підтвердили

Міністерство закордонних справ України офіційно підтвердило, що бренди іспанської компанії Inditex – Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home – повертаються в Україну.

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Зазначається, що роботу з усіма провідними міжнародними брендами, які залишили український ринок через початок повномасштабної війни РФ, для відновлення їхньої роботи вели ще з 2022 року. Повернення Inditex є наступним кроком після відновлення роботи McDonald’s, H&M та інших.

"Повернення великих міжнародних компаній на український ринок створює нові робочі місця, надає їм доступ до якісних товарів і послуг, підтримує економіку України в часи війни та поглиблює її інтеграцію у світову економіку, зміцнює довіру міжнародного бізнесу та інвесторів у нашу державу та її перемогу", – наголосили в МЗС.

Zara повертається в Україну

Раніше ЗМІ писали, що іспанський ритейлер Inditex відкриє частину магазинів у Києві в квітні 2024 року. Зазначалося, що компанія вже повідомила про це своїх орендодавців. Загалом Inditex планує відкрити 50 із 84 магазинів в Україні.

Inditex закрила свої магазини в Україні, серед яких були бренди Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti та Bershka, 24 лютого 2022 року, у день повномасштабного вторгнення Росії. Відтоді компанія припинила доставляти товари до країни, але продовжувала платити податки та заробітну плату своїм українським працівникам.

Inditex також зберігала свої договори оренди з орендодавцями під час закриття магазину, але не розголошує, на яких умовах.

Так,малу в Zara, на роботу..
08.03.2024 13:50 Відповісти
Це фейк. Зара одразу пішла з раісі , а Мааg - це зовсім не зара.
08.03.2024 15:01 Відповісти
+1
Бізнес і нічого більше..... (новина від минулого року)

Испанский фэшн-гигант Inditex, которому принадлежат бренды Zara, Oysho, Massimo Dutti, Bershka, Pull&Bear, Zara, Stradivarius и другие, прекратил работу в РФ в марте 2022 года.

Как сообщалось, магазины брендов одежды Bershka, Zara и Pull&Bear с апреля 2023 года снова заработали в России, но под новыми названиями. Bershka стала Ecru, Pull&Bear - DUB, а Zara - Maag.

Бывшие магазины Zara под новым названием Maag начали открываться в Москве с 27 апреля.
08.03.2024 13:51 Відповісти
