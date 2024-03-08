Гривня завершує тиждень зниженням: Нацбанк встановив офіційний курс долара на понеділок

Курс гривні знижується наприкінці робочого тижня щодо долара США та євро.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на понеділок, 11 березня, на рівні 38,1410 грн/$, порівняно із 38,0836 грн/$ у п'ятницю.

Водночас курс гривні до євро знизився на 11 копійок – до 41,6957 грн за євро.

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.