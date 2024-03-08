БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
2 462 2

Гривня завершує тиждень зниженням: Нацбанк встановив офіційний курс долара на понеділок

деньги,валюта,бюджет,курс,госбюджет

Курс гривні знижується наприкінці робочого тижня щодо долара США та євро.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на понеділок, 11 березня, на рівні 38,1410 грн/$, порівняно із 38,0836 грн/$ у п'ятницю.

Водночас курс гривні до євро знизився на 11 копійок – до 41,6957 грн за євро.

Читайте також: Нацбанк купив рекордний обсяг валюти на міжбанку, продаж доларів за тиждень впав удвічі

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

валюта (2303) гривня (1633) курс (1589) НБУ (9513) обмін валюти (786)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та що не день, то зашквар! Може вже досить викидати бюджетні гроші на статті витрат, які аж ніяк не на часі?! Культура, освіта, спорт, наука! Це зараз не потрібне!!! Не буде України, піде все воно у велику ду**!!!
показати весь коментар
09.03.2024 08:16 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 