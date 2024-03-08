Кабмін затвердив вимоги сертифікації механізованих засобів розмінування
Кабінет Міністрів України підтримав експериментальний проєкт з обов’язкової сертифікації механізованих засобів розмінування та пов’язаних із ними компонентів і обладнання.
Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 8 березня 2024 року, йдеться в повідомленні Мінекономіки.
Сертифікація продукції здійснюватиметься Державним науково-дослідним інститутом випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Міноборони.
Сертифікації підлягатимуть механізовані засоби українського виробництва, або іноземні, що постачаються в Україну, в тому числі міжнародними партнерами, як технічна чи гуманітарна допомога. Інститут вестиме перелік виданих сертифікатів та здійснюватиме періодичний технагляд за сертифікованою продукцією.
При цьому, якщо продукція закордонного виробництва має сертифікат країни-виробника, який підтверджує відповідність вимогам, затверджених порядком, то такий сертифікат визнається Інститутом.
"І лише в разі наявності невідповідностей українським вимогам іноземна техніка має пройти українську сертифікацію за процедурою. Важливо також, що експлуатація техніки та обладнання, введених в обіг до набуття чинності Порядком сертифікації, не може бути заборонена чи обмежена", – пояснили в Мінекономіки.
Порядок сертифікації містить вимоги до всіх наявних типів механізованих засобів, що використовуються у сфері протимінної діяльності. Зокрема до:
- механізованих засобів (легких, середніх та важких) гуманітарного розмінування;
- механізованих засобів бойового розмінування;
- обладнання для тралення механізованих засобів;
- механізованих засобів гуманітарного чи бойового розмінування з дистанційним керуванням;
- механізованих засобів підготовки ґрунту до розмінування;
- обладнання для виявлення вибухонебезпечних предметів тощо.
Вимоги включають як параметри безпеки, так і ефективності.
