Нацбанк скоротив чистий продаж валюти до майже річного мінімуму

Чистий продаж доларів Національним банком зменшився до $133,69 млн проти $291,3 млн тижнем раніше. Це є найнижчим показником за 11 місяців.

Про це свідчать дані регулятора, передає Інтерфакс-Україна.



Зазначається, що продаж валюти скоротився більш ніж удвічі: з $320,9 млн до $156,8 млн, тоді як купівля хоч і скоротилася з минулого тижня на $6,5 млн, але залишилася на порівняно високому рівні – $23,11 млн.



Офіційний курс за підсумками тижня укріпився на 1 копійку – до $ 38,1410 грн/$1.



На готівковому ринку курс гривні сумарно за тиждень трохи підвищився – з 38,59 грн/$1 до $38,53 грн/$1.



Як повідомлялося, за підсумками лютого чистий продаж НБУ знизився до $1,5 млрд з $2,53 млрд у січні, $3,55 млрд у грудні та $2,45 млрд у листопаді.



Однак у лютому зовнішня підтримка становила лише близько $0,8 млрд, тому міжнародні резерви знизилися на 3,8%, або на $1,47 млрд – до $37,05 млрд після того, як у січні вони впали на 4,9%, або на $1,98 млрд. грн.