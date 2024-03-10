Польські фермери на три дні розблокували пункт пропуску "Краківець"

Польські фермери тимчасово розблокували пункт пропуску "Краківець" – орієнтовно до 13 березня.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає Укрінформ.

"Польські фермери продовжують блокувати рух на кордоні. Станом на ранок неділі вони блокують рух на п'яти напрямках. До цього, як відомо, було шість напрямків, а в ніч з 8 на 9 березня вони припинили свої дії на напрямку "Краківець". Це тимчасово, бо вони зазначили, що свої дії поновлять орієнтовно 13 березня", – розповів Демченко.

Водночас речник ДПСУ зауважив, що хоча пункт пропуску "Краківець" розблокований і рух там відбувається інтенсивно, але черга з вантажівок на території Польщі в бік перетину кордону в напрямку України там залишається, і це десь близько 600 вантажних транспортних засобів.

На інших п'яти напрямках, за його словами, в чергах зараз залишаються 1700 вантажівок.

Демченко також зазначив, що по двох напрямках проїзд вантажівок повністю заблокований в бік Польщі. Це "Ягодин" та "Шегині". В бік України за минулу добу через пункт пропуску "Ягодин" в бік України проїхали близько 50 вантажівок і близько 35 – через пункт "Шегині".

Речник ДПСУ зауважив, що українські водії шукають альтернативні шляхи перетину кордону, тому в останні дні збільшились черги на кордоні з іншими країнами-сусідами України.

За інформацією Демченка, найбільше транспортних засобів на пункті пропуску "Тиса" з території Угорщини – 1400.

Що стосується гуманітарних та інших важливих вантажів, то, за словами Демченка, вони до України прибувають.

Що відбувається на кордоні з Польщею?

Нагадаємо, 9 лютого польські фермери розпочали блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною, з 12 лютого протести поширилися ще на два пункти пропуску. Із 16 лютого польські аграрії заблокували вже шостий пункт пропуску для руху вантажів.

За даними Держприкордонслужби України, 20 лютого польські протестувальники посилили блокування руху транспорту на кордоні з Україною.

Зокрема, на низці пунктів пропуску польські фермери повністю блокували рух вантажівок, а поблизу пунктів "Долгобичув-Угринів", "Зосін-Устилуг" та "Гребене-Рава-Руська" на кілька годин обмежували рух автобусів, вантажних та легкових транспортних засобів в обидвох напрямках.

Українська влада обмірковує варіанти заборони імпорту аграрної продукції з Польщі у відповідь на блокаду кордону.

Детальніше про ситуацію на польському кордоні читайте у нашому матеріалі: Чому поляки блокують вантажівки та висипають українське зерно на дорогу