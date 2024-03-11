Вартість біткоїна оновила історичний максимум

Курс криптовалюти біткоїн 11 березня оновив історичний максимум, перевищивши рівень $71 тис.

Про це свідчать дані торгів, передає Forbes.

Так, під час торгів курс Bitcoin досягав рекордної позначки у $71 647. Із початку року біткоїн подорожчав майже на 70%.

За останній рік курс виріс у 3,5 раза, на 246%. Цьому сприяло рішення Комісії з цінних паперів США (SEC), яка у січні схвалила запуск перших спотових біржових інвестиційних фондів (ETF) на біткоїні.

Після цього чистий приплив коштів ETF, організовані інвестиційними гігантами, такими як BlackRock і Fidelity Investments, становив понад $7 мільярдів менш ніж за два місяці.

Біткоїн почав поступово зростати з осені 2023 року, а тогорічний пік прийшовся на грудень, коли ціна не падала нижче $40 тис. Вже 8 березня цього року найпопулярніша криптовалюта досягла історичного максимуму – $70 тис.