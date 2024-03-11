Обсяг переказів від заробітчан впав до $11,6 мільярда на рік, – Нацбанк
У 2023 році в Україну з усього світу було перераховано близько $11,6 млрд (в еквіваленті), включаючи перекази як через офіційні канали (банки, міжнародні системи грошових переказів, поштові відділення) та неофіційні – шляхом передавання грошей із рук в руки.
Про це повідомляє пресслужба Національного банку.
Зокрема, із використанням платіжних систем переказу коштів, створених як резидентами, так і нерезедентами, було переказано $2,6 млрд. Це на 17% менше, ніж у "довоєнному" 2021 році. Середня сума одного такого транскордонного переказу в Україну становила $255.
Через платіжні системи переказу коштів найбільші обсяги коштів в Україну торік надходили із США (18%), Ізраїлю (17%), Італії (15%), Німеччини (9%) та Ірландії (5%).
Як повідомлялся, за підсумками 2022 року в Україну з усього світу було перераховано $13 млрд в еквіваленті, включно з переказами через офіційні канали. У 2021 році обсяг приватних грошових переказів в Україну складав рекордні $15 млрд.
За даними НБУ, у 2019 році обсяг грошових переказів трудових мігрантів в Україну склав $12,02 млрд, що на 8,2%, або на $906 млн вище за аналогічний показник за 2018 рік.
