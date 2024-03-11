БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Обсяг переказів від заробітчан впав до $11,6 мільярда на рік, – Нацбанк

заробитчане

У 2023 році в Україну з усього світу було перераховано близько $11,6 млрд (в еквіваленті), включаючи перекази як через офіційні канали (банки, міжнародні системи грошових переказів, поштові відділення) та неофіційні – шляхом передавання грошей із рук в руки.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Зокрема, із використанням платіжних систем переказу коштів, створених як резидентами, так і нерезедентами, було переказано $2,6 млрд. Це на 17% менше, ніж у "довоєнному" 2021 році. Середня сума одного такого транскордонного переказу в Україну становила $255.

Через платіжні системи переказу коштів найбільші обсяги коштів в Україну торік надходили із США (18%), Ізраїлю (17%), Італії (15%), Німеччини (9%) та Ірландії (5%).

Як повідомлялся, за підсумками 2022 року в Україну з усього світу було перераховано $13 млрд в еквіваленті, включно з переказами через офіційні канали. У 2021 році обсяг приватних грошових переказів в Україну складав рекордні $15 млрд.

За даними НБУ, у 2019 році обсяг грошових переказів трудових мігрантів в Україну склав $12,02 млрд, що на 8,2%, або на $906 млн вище за аналогічний показник за 2018 рік.

НБУ (9528) переказ (90) заробітчани (209) грошові перекази (205)
Топ коментарі
+24
Мабуть вже цілі сім`ї переїхали. Переказувати нікому.
показати весь коментар
11.03.2024 14:34 Відповісти
+15
Пусть дальше придумывают законы, как наказать, ущемить в правах выехавших. Давайте, попугайте, что откажете в консульских услугах, продолжайте на Запад давить, чтобы прекратилась временная защита в 2025, и украинцы дружными рядами под бомбежки и на копеечную зарплату возвращались. Но такие расправы ведут только к падению зе-рейтинга, а выехавшие быстрее будут на другие виды виз переходить, итог - ПМЖ, а также и вывозить семьи. Люди - не скот, который можно бесконечно без всякой ответственности пинать.
показати весь коментар
11.03.2024 15:02 Відповісти
+10
Цікаво як такий персонаж як ти живе? Твій хід думок більше чим абсурдним сюром не назвеш....
Тобто ти пропонуєш людей які вбільшості там з 90-х чи 2000 вернути сюди? Ахаха) ага якраз розбіглись, я думаю частина з них зараз жаліє що сюди гроші десятиліттями вкладала
показати весь коментар
11.03.2024 15:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мабуть вже цілі сім`ї переїхали. Переказувати нікому.
показати весь коментар
11.03.2024 14:34 Відповісти
так, в мене тут в Естонії переховується один ухилянт, хизувався тим, що за його рахунок (гастарбайтера) поповнюється бюждет України ... коли я його попросив мені це доказати - він сказав - що переводить аж 240 евро - 80 на комуналку і 2*80 аліменти на дітей, що зараз теж в Естонії )) тоб то 160 ойро все одно осідає у Європі
показати весь коментар
11.03.2024 14:52 Відповісти
...тоб то 160 ойро ..Ты что в Германии живёшь ?
..все одно осідає у Європі..Европа - это такое обширное понятие, речь идёт об Эстонии

сказочник
показати весь коментар
11.03.2024 15:07 Відповісти
Мудило яка валюта в Эстонии? Подсказка - такая же как и в Германии. Это вот Дания какая-то недоевропа.
показати весь коментар
11.03.2024 15:22 Відповісти
в названии придурок
показати весь коментар
11.03.2024 15:23 Відповісти
шо не так ,тупік ? ))
показати весь коментар
11.03.2024 15:22 Відповісти
мысли выражай яснее..тупік
показати весь коментар
11.03.2024 15:30 Відповісти
мені тебе не шкода - ти тут єдиний тупий, що не зрозумів. Інші тупі або пройши повз, або зрозуміли з першого разу ))
показати весь коментар
11.03.2024 15:37 Відповісти
Гнуснейшая привычка карликовых умов - приписывать свое духовное убожество другим
показати весь коментар
11.03.2024 15:40 Відповісти
некуй пинять на зеркало, если рожа кривая ))
показати весь коментар
11.03.2024 15:46 Відповісти
шедевр
показати весь коментар
11.03.2024 15:52 Відповісти
не благодари ))
показати весь коментар
11.03.2024 17:59 Відповісти
пожалуй не буду
показати весь коментар
11.03.2024 18:04 Відповісти
В цьому дописі забзділо вялікодуховнастю.
показати весь коментар
11.03.2024 16:01 Відповісти
я передам Бальзаку ваши комплименты
показати весь коментар
11.03.2024 16:09 Відповісти
скоріш за все, політика нєв"******** верхвного
дає результати
сказав що замість України про яку ми мріяли буде великий ізраіль,
от і втілює слова в життя
тікає бізнес, заберає родини, заберає спеців
тікають люди, облаштовуються, запрошують родичів, знайомих.
і саме це потрібно євреям.
мужиків на фронт, остальних накуй за межі країна
показати весь коментар
11.03.2024 17:33 Відповісти
Цікаво як вони порахували неофіційні перекази ? Із рук в руки ?
показати весь коментар
11.03.2024 14:38 Відповісти
Практично всі ці регулярні передачі готівкових грошей родичам робляться у валюті і міняються на гривні. Нацбанк та й просто великі банки можуть приблизно виміряти обсяг таких надходжень та зміни в них, через їх тиск на курси валют. Немає великої різниці офіційно це робиться, чи ні. Ринковий курс відображає всі коливання грошової маси.
показати весь коментар
11.03.2024 14:52 Відповісти
Дякую за пояснення . Це при умові ,що вся валюта міняється на гривню . Але значна частина її не міняється . І використовується в розрахунках безпосередньо без обміну . Або йде в "матрац"
показати весь коментар
11.03.2024 14:56 Відповісти
Чудово - хай падають і далі. А потім настільки, щоб вони самих себе не змогли прогодувати і поверталися. Україна на них чекає - хай тут працюють на Перемогу чи захищають Батьківщину. Робочі місця повернути німціям, французам, голандцям, а заробітчане хай перемагають у війні, відбудовують робочі місця і заробляють на рідній звільненій землі.
показати весь коментар
11.03.2024 14:40 Відповісти
Якщо заробітчанин щось переказує в Україну, то це скоріше за все своїй родині. А інакше кому - сусіду, меру міста, чи Державі?Переказує якщо може заробити за кородоном. Чим більше заробляє - більше переказує чи навпаки. Звісно перш за все допомагають родині і хто буде інвестувати у щось у державі, яка у стані війни.
показати весь коментар
11.03.2024 14:58 Відповісти
Цікаво як такий персонаж як ти живе? Твій хід думок більше чим абсурдним сюром не назвеш....
Тобто ти пропонуєш людей які вбільшості там з 90-х чи 2000 вернути сюди? Ахаха) ага якраз розбіглись, я думаю частина з них зараз жаліє що сюди гроші десятиліттями вкладала
показати весь коментар
11.03.2024 15:03 Відповісти
Ті хто живуть з 90-х вже стали там громадянами і навіть виплатили кредит за житло, який надається під малий відсоток. Це вже не заробітчане, а такі ж німці чи французи. А от саме заробітчан - без громадянства, без житла, без знання язика, без кар'єри за кородном, які за кілька років могли б вже подудувати якби могли б - гнати поганою мітлою. Роботи таким і в Україні вистачає.
показати весь коментар
11.03.2024 15:08 Відповісти
процесс интеграции может занимать от 5 до 10 лет так что не надо всякую хрень тут писать
показати весь коментар
11.03.2024 15:15 Відповісти
Ліпити вареники і збирати полуницю можна це ще не означає інтегруватися. Повністю інтегрувався лише коли отримав громадянство за всіма законними процедурами. Можна і швидко отримати зараз. Але не треба і розкидатися направо і наліво паспортами.
показати весь коментар
11.03.2024 15:25 Відповісти
до момента того как ты интегрируешься Ты можешь пройти через массу работы
показати весь коментар
11.03.2024 15:28 Відповісти
всё начинается с малого, за исключением конечно высококвалифицированных специалистов
показати весь коментар
11.03.2024 15:29 Відповісти
Для декого і починається з малого, але нажаль для більшості все і закінчується. Як були багато бішенців злиднями в Україні - не розвивались як особистість, як спеціалісти і тому такими ж злиднями і залишаться, але вже будуть злиднями за євпропейськими мірками. Звісно у євпровах із 1000 євро вони відчують себе куркулями після України, але таких прибиральниц та вантажників їм і серед своїх відчувають і окрім втрати власних робочих місць суспільство від них аж ніякої користі не отримає - ні наше ні за кородоном
показати весь коментар
11.03.2024 15:39 Відповісти
всё индивидуально

и Европа - это понятие такое растяжимое, скажем зарплата в Польше и зарплата в Германии или Скандинавии это разные вещи
показати весь коментар
11.03.2024 15:51 Відповісти
Саме тому і запустився круговорот європейців - українці валять до Польші, поляки валять до Німеччини, бо там жити краще, німці до Британії, бо там ще краще. Риба шукає де глибше, людина - де краще
показати весь коментар
11.03.2024 15:53 Відповісти
украинцы не отстают, Польша, Ну тут Наверное зацепиться просто легче
показати весь коментар
11.03.2024 15:58 Відповісти
Для тебе клоуна!!!!
1) Люди які їздять туди ЗАРОБЛЯТИ, щоб зробити ремонт, віддати борги тощо.... Всеодно вертаються на Україну бо їх сюди тягне....
2) Олух ти думаєш ремонти роблять, а квартири з машинами купують серед людей які не при кориті за що? За українські зарплати? Прокинься полоумний!!!!
Якби не заробітчани, то можливо до рівня Еретреї не скотились би, але жили б як ......
показати весь коментар
11.03.2024 15:34 Відповісти
Хай хоч мільйони доларів заробляють - на здров'я, але від цього ані місцевому українцю, ані мешканцям ЄС від цього легше не стане. Найбільший прибуток від держави був би якби ці заробітчане залилишись і створювали б власний продукт, купували місцеві товари, платили податки у наш бюджет. Навіть якщо зарплатня була б меншою, але їхні робочі руки та голови зробили б набагато більше користі для нас ніж їхні доляри
показати весь коментар
11.03.2024 15:46 Відповісти
Тобто пропонуєш людям виживати в середньому на 10к в місяць? Ти в особняку зимою за комунальні платиш 5-7к.... Проснись ще раз тебе прошу....
Візьмемо навіть для прикладу тих же баданте (Італія чи Іспанія тощо...). Якщо в нас жінку 50+ можуть взяти хіба прибиральницею чи торгувати на базарі, то ти мене вибач ніодин йолоп не проміняє 1-1.5 к євро на 8-10 тис гривень і ярмо в українського роботодавця....
Щодо українських товарів) не сміши, тебе не дивує чому настільки популярні магазини з продуктами з Європи? Наші аналоги гірші, ще й дорозі!!!!
А і про виробництво українських товарів, ми давно країна сюр де в основному в нас відкривають бари і магазини... Ми паразити які живуть фактично на торгівлі, чи ти можеш назвати конкурентоспроможного українського виробника?
показати весь коментар
11.03.2024 16:03 Відповісти
Якщо євпропейцям начхати на своїх громадян і вони готові віддати робочі місця іноземцям, якщо вони вважають, що краще витрачати гроші на бішенців ніж допомогти Україні зброєю чи місцевим людям, які перебувають у скрутному становищі - ну що ж - зашлишається тільки порадіти цим везунчикам. Хай жруть хамон з пармезаном і заробляють тисячі євро. Гарно влаштувались нічого не скажеш
показати весь коментар
11.03.2024 16:24 Відповісти
нет понимания рынка труда, на эти работы уборки, разгрузки-погрузки, местные не особо идут, поэтому никто ни у кого ничего не забирает. пока ты говоря условно немой, это одно, но когда ты начинаешь разговаривать и понимать И тебя понимают, тут уже возможны варианты, опять же зависит от образования, от востребованности твоей профессии на рынке труда и прочее
показати весь коментар
11.03.2024 16:35 Відповісти
Усі ідуть коли за таку роботу нормально платять. Але дешева робоча сила просто знецінила труд взагалі і тепер дійсно за такі копійки євпропейці не бажають працювати як українці. Навіщо платити нормальні гроші якщо українець погодеться виконувати роботу за менші гроші ніж поляк
показати весь коментар
11.03.2024 18:03 Відповісти
Причём здесь украинцы, это постоянный круговорот,граждане третьих стран
показати весь коментар
11.03.2024 18:06 Відповісти
українці просто частний випадок загальноної закономірності
показати весь коментар
11.03.2024 18:09 Відповісти
в принципе да
показати весь коментар
11.03.2024 18:16 Відповісти
опять же если человек работает он платит налоги государству, Они здесь не маленькие, отсюда появляются деньги из которых возможно это государство окажет помощь Украине
показати весь коментар
11.03.2024 16:38 Відповісти
Зараз ти нагадуєш пересічного русского Івана який озлобився на загниваючу Європу..... Чесно різниця мінімальна!!!
Запам'ятай клоун, туди сраки мити ніхто від добра не їде!!!! І не тринди, ато зараз в тебе чисто видно заздрість
показати весь коментар
11.03.2024 16:39 Відповісти
Рашистам навпаки потрібно завалити Єпропу біженцям, щоби війна стала для Євпропи великим тягарем, тому вони мають зовсім протилежну точку зору на це питання
показати весь коментар
11.03.2024 18:04 Відповісти
Не перебільшуй будь ласка значення даної війни для Європи та світу.... В Європі і так біженців всіх мастей як гною.... Цілі рашистів набагато простіші, і це точно не завал Європи біженцями
показати весь коментар
12.03.2024 05:48 Відповісти
Років 15 працювали моя двоюрідна сестра за 250 баксів в невеликому містечку - вона медсестрою , він фельдшером на швидкій . Жили в невеликому будинку - купленому власним коштом заробленим на заробітках за кордоном до того . За два роки до війни швагро виїхав в Польщу на заробітки чорноробочим ,щоб звести кінці з кінцями . Бо нашій державі не потрібен був. Зараз з дружиною працюють медиками - отримують по 1000 доларів .
Питання наступне - яким чином їх мотивує приїхати в Україну держава ?
показати весь коментар
11.03.2024 15:08 Відповісти
Хай євпропейці мотивують - дбають лише про своїх громадян, які поколіннями будували економіку та проливали кров за свободу Батьківщини щоб жити заможньо. А українцям, які вирішили кинути у скрутний час власну країну і приїхати на все готове - гнати поганою мітлою, створити такі умови, щоб раділи потім і 250 баксам коли їх виженуть. Хай в Україні створять такий бізнес, де будуть заробляти хоч 10 тисяч доларів.
показати весь коментар
11.03.2024 15:16 Відповісти
Вони виїхали задовго до війни за кілька років .Створити ніяких бізнесів вони не можуть ,тому що вони прості звичайні люди. вони просто можуть чесно працювати на простих посадах. Держава абсолютно не була зацікавлена, щоб створити їм хоча б якісь нормальні умови за багато років на відміну від Польщі, де їм пропонують хороший соціальний пакет ,і де їхня дитина має майбутнє .Для того щоб українці поверталися держава має змінитися і має змінитися ставлення держави до громадян. Людина має перестати бути ресурсом.
Війна Не може бути виправданням того що людина стає просто витратним матеріалом.
показати весь коментар
11.03.2024 15:23 Відповісти
Ну от і погано що наша держава не зацікавлена, а наші сусіди зацікавлені створювати іноземцям нормальні умови, віддаючи їм робочі місця власних громадян. Від цього не стане краще ані членам ЄС, ані Україні як державі. Нехай зрозуміють, якою ціною вони це роблять - жертвуючи інтересами власних громадян. хай європейці нададуть нам зброю, потім нададуть нам заморожені активи агресора на відбудову і тоді Україна отримає шанс створити такі умови всередині держави, все інше - зайве і пусті балачки. Звісно це буде лише шанс - бо далі все залежить від вибору українцями влади. А створюючи умови бішенцям Європа це просто безглузда і нікому не корисне жертувавання інтересами власних громадян
показати весь коментар
11.03.2024 15:33 Відповісти
Якщо не зміниться народ, то не зміниться влада , а отже скільки грошей не дадуть - шансів не буде . Все розікрадуть
показати весь коментар
11.03.2024 15:54 Відповісти
Ти не поясниш цьому клоун нічого розслабся.... Воно несе любу пургу, головне щоб звучало
показати весь коментар
11.03.2024 15:35 Відповісти
"Нехай в Україні створять..." Ну, нехай. Але ХТО створить? Крім Вас, пане нікому. Спробуйте! При таких співгромадянах, які обирають у владу безграмотне, але супернахабне потороччя, чесний і водночас прибутковий бізнес в Україні неможливий. Якщо не рекет державний (у вигляді податкової), то рекет бандитський. А захистити нікому, бо правоохоронні органи в долі з рекетирами.
показати весь коментар
11.03.2024 18:46 Відповісти
Олександр САТ РЕМ
Вибачте за наївне запитання. Медсестра і фельдшер з досвідом роботи
(у нас) окрім ЗП не отримували більше ... нічого?!
показати весь коментар
11.03.2024 16:04 Відповісти
Приблизно 250 доларів плюс-мінус . Не більше . Це провінційне містечко .Якби вони отримували хоча б по 500 доларів ,то маючи власний не новий будинок, поруч старих батьків в селі ,двох дітей - ніхто б нікуди не їхав
показати весь коментар
11.03.2024 16:12 Відповісти
Зелені ********** рахувати чужі гроші. Особливо Гетманцев з його відношенням до ФОПів.
показати весь коментар
11.03.2024 14:46 Відповісти
Комнда проффффесіоналів яника з офісу президента допомагає Херпіду донищити в Україні все те, що ще залишилося.
показати весь коментар
11.03.2024 14:52 Відповісти
родини заробітчан підтягуються в ЄС , за 3 коп працювати тут бажаючих небагато...
показати весь коментар
11.03.2024 14:56 Відповісти
Пусть дальше придумывают законы, как наказать, ущемить в правах выехавших. Давайте, попугайте, что откажете в консульских услугах, продолжайте на Запад давить, чтобы прекратилась временная защита в 2025, и украинцы дружными рядами под бомбежки и на копеечную зарплату возвращались. Но такие расправы ведут только к падению зе-рейтинга, а выехавшие быстрее будут на другие виды виз переходить, итог - ПМЖ, а также и вывозить семьи. Люди - не скот, который можно бесконечно без всякой ответственности пинать.
показати весь коментар
11.03.2024 15:02 Відповісти
«выехавшие быстрее будут на другие виды виз переходить, итог - ПМЖ, а также и вывозить семьи»

О-о-о. Ну спробуйте перейти. Ви вже перейшли? Як швидко? Навіть місцевим подекуди не дають вивозити членів сім'ї до себе, а ви кажете за біженців. В вас так просто все. Мабуть не стикалися з міграційним законодавством.
показати весь коментар
11.03.2024 16:07 Відповісти
Дивує відсутність інформації Нацбанку щодо виведеної суми у млрд дол з України, з 2019 року, на рахунки Західних банків!

Можливо, у Нацбанку, забули чи затуркалися, якось так…
показати весь коментар
11.03.2024 15:10 Відповісти
Впали? Так ви падли зелені отих заробітчан кріпаками зеленого царя поробили -не випускаєте з України!
Щоб ви цикутою об'їлися!
показати весь коментар
11.03.2024 15:17 Відповісти
а хто буде державу захищати, якщо 80% зелебобіків ухилянти ? )) тому зелебобіки впершу чергу повинні тягнути лямку - за свого найвеличнішого лідора **********!
показати весь коментар
11.03.2024 15:43 Відповісти
Ничего этот полудурок Гетьманцев героически собьет уровень переводов до нуля,и переводы уйдут в тень.
показати весь коментар
11.03.2024 15:23 Відповісти
Так мені кажеться, що зевлада цього і добивається. Щоб в Україну допомога не надходила з закордону. Тоді ж легше Україну доздать ворогу.
показати весь коментар
11.03.2024 16:00 Відповісти
Я не розумію чому когось це дивує якщо по перше - адресати кому надходили гроші частково вже перебрались закордон як біженці, по друге з-за кордону повернулась частина тих хто їх там заробляв та прийняли участь у захисті країни?! Може ще в когось особисто є додаткові причини то це вже другорядно та мало впливово. Якщо це комусь не вочевидь і він починає щось фантазувати то я здивований!!!
показати весь коментар
11.03.2024 15:34 Відповісти
Було ще 2 фактори: було вигідно вкладати в український бізнес/банки - вищі відсотки та менший податок ( а зараз я, наприклад, все вивів і більше не вкладаю, хто знає коли кохана Батьківщина назве мене ухилянтом і заблокує всі активи?) і друге вкладали в своє майбутнє в Україні - ми хотіли повернутися і вклали в будинок в Україні 200 000. Зараз сенсу не бачимо - причина та ж - назвуть ухилянтом і осудять заочно
показати весь коментар
11.03.2024 15:48 Відповісти
Ех а я вкладав в будинок((((. Але думка здорова, успіхів вам молодий чоловіче!!!
показати весь коментар
12.03.2024 06:17 Відповісти
Я вже не молодий)))
показати весь коментар
12.03.2024 12:51 Відповісти
Я НЕ ЗОВСІМ ЗГОДЕН З ФОРМОЛЮВАННЯМ ЗАРОБІТЧАНИН.
Всі пріватні особи які отримують гроші з закордону НБУ називає заробітчанами тобто Ютюбери, Тіктокери, Музиканти продавці закордонних маркетплейсов фрілансери зірки онлі фан. Громадяни України які можливо ніколи не були за кордоном.
Токож викликає подив данні про те скільки коштів "заробітчани" привозять готівкою
показати весь коментар
11.03.2024 16:17 Відповісти
І впаде ще більше!
Люди перевозять сім"ї свої і влаштовують своє життя на постійно за межами України.
показати весь коментар
11.03.2024 18:28 Відповісти
Всі ті "українці" за кордоном дякуємо вам за ці щотижневі мільйонні акції про надання Україні зброї, по всьому світу, ви зразок моральности.
показати весь коментар
11.03.2024 19:19 Відповісти
А ти клоун лицемірний бачу на акції протесту проти яєць по 17 і розкраданню під час війни сильно бігаєш? Це ж мабуть ти в Києві з плакатом стояв?
показати весь коментар
12.03.2024 06:15 Відповісти
Під час війни протести влаштовувати не можна.
Міркуйте здоровим глуздом в яких умовах ми знаходимося і втікачі.
показати весь коментар
13.03.2024 09:54 Відповісти
Так війни по факту і немає, її офіційно НЕМАЄ!!! То що наш найЗЕленіший використовує підміну понять і в ефірі говорить про війну нічого не міняє. Це лише для ЛоХторату!!!!
Чи ви пропонуєте йти на забій під керівництвом єврея, татарина і абхазця з напівкровними кацапам?
показати весь коментар
13.03.2024 10:37 Відповісти
А що ви хотіли? Скільки чоловік які мали домовленності працювати за кордоном, було затримано, щоб ті не виїжджали з країни ? Сидять зараз в Уа, ховаються по кутам.
показати весь коментар
12.03.2024 00:10 Відповісти

