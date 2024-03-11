Влада Росії готує закон про "трудове рабство" для мігрантів

Російський уряд готується залучати трудових мігрантів у Росію за організованим набором і видворяти із країни тих, хто захоче змінити роботодавця.

Відповідний законопроєкт вже підготувало Мінпраці країни, передає The Moscow Times із посиланням на "Ізвєстія".

Згідно із законопроєктом, у Росії з'являться спеціальні документи, які підтверджуватимуть право іноземця на тимчасову трудову діяльність. При цьому в межах організованого набору мігрант зможе працювати тільки у конкретного роботодавця, якого зобов'яжуть внести авансові платежі за оформлення документів працівника.



В російському уряді вважають, що це дозволить виключити випадки, коли трудовий мігрант відмовляється працювати в компанії, яка витратила кошти на його найм, зокрема оплатила авіаквитки. Якщо працівник захоче перейти до іншого підприємства, йому доведеться протягом 15 днів залишити Росію.



Подібні правила пропонується поширити на трудових мігрантів незалежно від того, чи приїжджають вони з візових чи безвізових країн. При цьому роботодавцям, які наймають іноземців із візових країн, не потрібно буде отримувати дозвіл на їхнє залучення.



За даними ФСБ, за перший квартал 2023 року в Росію з метою роботи в'їхали 1,3 млн іноземців, що в 1,6 раза більше, ніж за той же період 2022-го.

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Як повідомлялося, у російському уряді називають дефіцит кадрів головною проблемою для російської промисловості.

Останні опитування російських підприємств, які щомісячно проводить Інститут економічної політики ім. Єгора Гайдара демонструють, що дефіцит кадрів у промисловості побив рекорд 1996 року.

Дефіцит робітників почав стрімко зростати після оголошення Владіміром Путіним мобілізації для поповнення російських окупаційних військ у вересні минулого року. За даними Міноборони, планувалося мобілізувати 300 тисяч осіб, однак за інформацією російських ЗМІ під призов може потрапити до 1 мільйона росіян.

Водночас російяни почали масово виїжджати за кордон, щоб уникнути мобілізації. Російський Forbes повідомляв, що протягом двох тижнів після 21 вересня із країни виїхали 700 тис. росіян, 200 тис. з яких поїхали до Казахстану. За оцінками різних російських відомств, з країни виїхали від 600 тис. до 1 мільйона осіб.

При цьому з Росії можуть поїхати до третини трудових мігрантів через зменшення заробітків внаслідок падіння рубля.