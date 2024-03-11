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Україна запропонувала Польщі провести переговори із залученням аграріїв

сольський

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський зустрівся з міністром сільського господарства та розвитку села Польщі Чеславом Сєкєрським і запропонував наприкінці березня провести спільні міжміністерські переговори із залученням представників профільних аграрних асоціацій Польщі та України. 

Як ідеться в повідомленні Мінагрополітики, зустріч відбулася в рамках Дев'ятого засідання українсько-польської Міжурядової комісії з питань економічного співробітництва, яка проходить у Львові.

Сольський наголосив, що такий формат роботи сприятиме налагодженню конструктивних відносин між аграріями України та Польщі.

Що відбувається на кордоні з Польщею?

Нагадаємо, 9 лютого польські фермери розпочали блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною, з 12 лютого протести поширилися ще на два пункти пропуску. Із 16 лютого польські аграрії блокували шостий пункт пропуску для руху вантажів.

Протестувальники зазвичай пропускають по одній вантажівці на годину, а також обіцяють не затримувати гуманітарні та військові вантажі.

За даними Держприкордонслужби України, 20 лютого польські протестувальники посилили блокування руху транспорту на кордоні з Україною. Зокрема, на низці пунктів пропуску польські фермери повністю блокували рух вантажівок, а поблизу пунктів "Долгобичув-Угринів", "Зосін-Устилуг" та "Гребене-Рава-Руська" на кілька годин обмежували рух автобусів, вантажних та легкових транспортних засобів в обидвох напрямках.

Українська влада обмірковує варіанти заборони імпорту аграрної продукції з Польщі у відповідь на блокаду кордону.

Детальніше про ситуацію на польському кордоні читайте у нашому матеріалі: Чому поляки блокують вантажівки та висипають українське зерно на дорогу

Автор: 

аграрії (1332) Мінагрополітики (1374) Польща (2454) Сольський Микола (57)


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