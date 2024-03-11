Кабмін відновив позапланові перевірки виробників техніки та постачальників комунальних послуг

Кабінет міністрів вирішив посилити нагляд за безпекою нехарчової продукції та якістю надання споживачам комунальних послуг.

Відповідну постанову уряд ухвалив на засіданні 8 березня, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зокрема, постанова частково повертає перевірки безпечності нехарчової продукції у відповідних галузях (наприклад, побутова техніка, автоприлади, комп'ютери, циркулярні пили, підіймачі для обслуговування транспорту, газонокосилки, кухонні комбайни тощо).

У Мінекономіки пояснили, що це рішення ухвалено для викоанння зобов’язань України перед міжнародними партнерами.

"Ухвалення такого рішення є вимогою наших європейських партнерів. Зокрема, це – необхідний крок в рамках рекомендацій Європейської Комісії з підготовки до укладення Угоди АСАА ("промислового безвізу") та програми Ukraine Facility. Також це допоможе захистити споживачів від порушень безпеки нехарчової продукції та законодавства на ринку надання житлово-комунальних послуг, щодо яких ми регулярно отримували скарги", – зазначив заступник міністра економіки Олексій Соболев.

Згідно з рішенням уряду, відновлюються планові та позапланові перевірки нехарчової продукції у трьох пріоритетних напрямках Угоди АСАА:

електромагнітної сумісності;

низьковольтного електричного обладнання;

безпеки машин і механізмів.

Також відновлюються позапланові перевірки у сфері надання комунальних послуг, зокрема щодо:

встановлення державних регульованих цін;

законодавства про захист прав споживачів та метрологічного нагляду.

Як повідомлялося, на початку грудня 2023 року президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів щодо скасування мораторію на проведення податкових перевірок".

Державна податкова служба (ДПС) запланувала провести у 2024 році 3 242 перевірок бізнесів – як компаній, так й ФОПів.