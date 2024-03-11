БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
2 151 7

Кабмін відновив позапланові перевірки виробників техніки та постачальників комунальних послуг

тарифи

Кабінет міністрів вирішив посилити нагляд за безпекою нехарчової продукції та якістю надання споживачам комунальних послуг.

Відповідну постанову уряд ухвалив на засіданні 8 березня, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зокрема, постанова частково повертає перевірки безпечності нехарчової продукції у відповідних галузях (наприклад, побутова техніка, автоприлади, комп'ютери, циркулярні пили, підіймачі для обслуговування транспорту, газонокосилки, кухонні комбайни тощо).

У Мінекономіки пояснили, що це рішення ухвалено для викоанння зобов’язань України перед міжнародними партнерами.

"Ухвалення такого рішення є вимогою наших європейських партнерів. Зокрема, це – необхідний крок в рамках рекомендацій Європейської Комісії з підготовки до укладення Угоди АСАА ("промислового безвізу") та програми Ukraine Facility. Також це допоможе захистити споживачів від порушень безпеки нехарчової продукції та законодавства на ринку надання житлово-комунальних послуг, щодо яких ми регулярно отримували скарги", – зазначив заступник міністра економіки Олексій Соболев.

Згідно з рішенням уряду, відновлюються планові та позапланові перевірки нехарчової продукції у трьох пріоритетних напрямках Угоди АСАА:

  • електромагнітної сумісності;
  • низьковольтного електричного обладнання;
  • безпеки машин і механізмів.

Також відновлюються позапланові перевірки у сфері надання комунальних послуг, зокрема щодо:

  • встановлення державних регульованих цін;
  • законодавства про захист прав споживачів та метрологічного нагляду.

Читайте також: Нацбанк затвердив плани інспекційних перевірок на 2024 рік

Як повідомлялося, на початку грудня 2023 року президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів щодо скасування мораторію на проведення податкових перевірок".

Державна податкова служба (ДПС) запланувала провести у 2024 році 3 242 перевірок бізнесів – як компаній, так й ФОПів. 

Автор: 

Кабмін (7916) перевірка (665) промисловість (476) комунальні послуги (347)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Відмініть повєрку лічильників на період війни, рахую що не на часі,, хто уїхав, хтось ховається по селам від обстрілів, а комунальщики тільки і чекають щоб вжарити населення за просрочку.
показати весь коментар
11.03.2024 18:55 Відповісти
Мне пришлось три штуки за эти два месяца на проверку сдать,дурдом еще тот платишь сам снимаешь и ставишь назад.Приехала полтавская фирма которая предложила все сделать на месте так наш мудак с районного водоканала отказался признавать их экспертизу проверки.
показати весь коментар
11.03.2024 19:04 Відповісти
все повернулось, як було при якуковичу
показати весь коментар
11.03.2024 18:57 Відповісти
..шмыганомика однако.. с кем выигрывать войну?? Оставьте производство в покое, люди и так еле еле выживают..
показати весь коментар
11.03.2024 18:57 Відповісти
Зголодніли упирі!
показати весь коментар
11.03.2024 19:04 Відповісти
А ''абонплата'' за вивіз сміття це законно?
показати весь коментар
11.03.2024 19:12 Відповісти
Зараз тарифи поразбивали на різні свої схематози. Те сміття хтось зважував?

А те що я зробила повірку - а гарячої води немає. Як й не було. Все мені вивалилось у срачню з майстрами, й включенням бойлеру.

Нас мають, як хочуть.
показати весь коментар
11.03.2024 19:25 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 