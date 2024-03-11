У Міненерго заявили про зростання видобутку вугілля на держшахтах

На державних вугледобувних підприємствах зростають обсяги видобутку вугілля.

У січні 2024 року обсяги видобутку склали понад 178 тисяч тонн на місяць, а у лютому цей показник перевищив 194 тисячі тонн, повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"Якщо на початку повномасштабного вторгнення у березні 2022 року обсяг видобутку становив 173 тисячі тонн на місяць та тривалий час стабільно зменшувався, то вже наприкінці 2023 року вугільники змогли відновити та перевищити довоєнні показники", – наголошують у міністерстві.

У Міненерго уточнили, що у вересні минулого року добовий видобуток вугілля державними шахтами становив 4,1 тисячі тонн за добу, а у лютому цей показник зріс до 6,7 тисячі тонн.

"Зростання видобутку вугілля на державних підприємствах дало змогу збільшити і обсяги твердого палива на складах енергетичних підприємств. Зокрема, на кінець лютого на складах ТЕС та ТЕЦ було накопичено понад 1 мільйон тонн вугілля, що на 236 тисяч тонн більше, ніж передбачалося планом", – додали у міністерстві.

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Як повідомлялося, раніше колишній гендиректор ПАТ "Центренерго" Володимир Єгоров розповідав, що видобуток вугілля на державних шахтах за 2020-2022 роки впав більш ніж удвічі – до близько 2 млн тонн на рік, а ціна вугілля при цьому зросла в чотири рази – з 1800 до 4230 грн за тонну без ПДВ та транспортування.

За даними Міненерго, у 2020 році видобуток рядового вугілля держшахтами склав 5,2 млн тонн, у 2021 – 5,6 тис. тонн. Дані про видобуток у 2022 році міністерство не оприлюднило.