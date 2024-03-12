Голова МВФ Крісталіна Георгієва збереже посаду ще на 5 років

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Міністри фінансів Євросоюзу підтримують призначення Крісталіни Георгієвої на другий п’ятирічний термін на посаді глави Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Про це заявив міністр фінансів Бельгії Вінсент Ван Петегем, передає Bloomberg.

"Минулої п’ятниці Крісталіна Георгієва висловила готовність очолити МВФ на другий термін, якщо вона матиме достатню підтримку... Сьогодні я дуже радий оголосити, що всі європейські країни-члени фактично висловили таку підтримку", – сказав очільник Мінфіну Бельгії, яка головує у Раді ЄС.

Поточний п'ятирічний термін повноважень Георгієвої закінчується у вересні. Рішення про підтримку її кандидатури на новий строк виглядало ймовірним вже після того, як свою підтримку Георгієвій висловили фінансові керівники двох найбільших економік блоку – Німеччини та Франції, зазначає Bloomberg.

Президент Єврогрупи Пасхал Донохью, якого розглядали як потенційного конкурента чинної очільниці МВФ, заявив після зустрічі міністрів фінансів єврозони в понеділок, що Георгієва керувала установою під час пандемії Covid і війни в Україні "неймовірно інклюзивним способом".

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Як повідомлялося, Крісталіна Георгієва очолила Міжнародний валютний фонд у 2019 році, змінивши на цій посаді Крістін Лагард.

Директор-розпорядник МВФ офіційно призначається Радою директорів установи, що складається з 24 осіб, які обирають країни-члени. Від часу заснування МВФ після Другої світової війни посаду його керівника традиційно обирає Євросоюз, тоді як головою іншої найбільшої міжнародної фінансової організації – Світового банку – зазвичай ставав представник США.