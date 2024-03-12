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Гривня продовжує падати: Нацбанк встановив офіційний курс долара на середу

Курс гривні падає

Курс гривні продовжує знижуватися щодо долара США та євро.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на середу, 13 березня, на рівні 38,4924 грн/$, порівняно із 38,3825 грн/$ у вівторок.

Водночас курс гривні до євро знизився ще на 9 копійок – до 42,0414 грн за євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

валюта (2202) гривня (1567) курс (1522) НБУ (9340) обмін валюти (724)


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Хто це тягне гривню вниз? Невже знову "бариги"? Все не змиряться, що простий парєньок обіцяв і все робив, щоб повернутьи долар по 8. Тож парєньок тут ні до чого, то все "бариги".
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12.03.2024 19:05 Відповісти

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