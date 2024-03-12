S&P знизило прогноз світових цін на нафту

Аналітики S&P Global Ratings знизили прогноз цін на нафту еталонних марок на 2025 рік і далі через надлишок пропозиції.

"Ми зберігаємо прогнози цін на WTI та Brent на 2024 рік на рівні $80 і $85 за барель відповідно, наголошуючи на геополітичній напруженості в поєднанні з обмеженням видобутку країнами ОПЕК+, що підтримує ціни на нафту", – йдеться у звіті агентства, передає Інтерфакс-Україна.

Однак світовий попит на нафту цього року зростатиме значно повільнішими темпами, вважають аналітики S&P.

При цьому обсяги нафти, що надходять переважно з Північної Америки, допоможуть збільшити пропозицію, незважаючи на скорочення виробництва країнами ОПЕК+.

Експерти агентства зберегли прогноз цін на природний газ на найближчі роки на колишньому рівні.

Раніше повідомлялося, що російський уряд продовжив до 1 квітня 2025 року дію рішення, що передбачає призупинення публікації статистики щодо видобутку нафти, газу та конденсату.

Публікацію цих даних було припинено у квітні 2023 року строком до 1 квітня 2024 року.