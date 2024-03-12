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S&P знизило прогноз світових цін на нафту

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Аналітики S&P Global Ratings знизили прогноз цін на нафту еталонних марок на 2025 рік і далі через надлишок пропозиції.

"Ми зберігаємо прогнози цін на WTI та Brent на 2024 рік на рівні $80 і $85 за барель відповідно, наголошуючи на геополітичній напруженості в поєднанні з обмеженням видобутку країнами ОПЕК+, що підтримує ціни на нафту", – йдеться у звіті агентства, передає Інтерфакс-Україна.

Однак світовий попит на нафту цього року зростатиме значно повільнішими темпами, вважають аналітики S&P.

При цьому обсяги нафти, що надходять переважно з Північної Америки, допоможуть збільшити пропозицію, незважаючи на скорочення виробництва країнами ОПЕК+.

Експерти агентства зберегли прогноз цін на природний газ на найближчі роки на колишньому рівні.

Раніше повідомлялося, що російський уряд продовжив до 1 квітня 2025 року дію рішення, що передбачає призупинення публікації статистики щодо видобутку нафти, газу та конденсату.

Публікацію цих даних було припинено у квітні 2023 року строком до 1 квітня 2024 року.

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нафта (4832) прогноз (1095) ціни (3521)


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Сполучені Штати видобули більше сирої нафти, ніж будь-яка інша країна в будь-який час, згідно з EIA Міжнародною енергетичною статистикою, протягом останніх шести років поспіль. Видобуток сирої нафти в США, включаючи конденсат, у 2023 році становив у середньому 12,9 млн барелів на добу. Разом на США, Росію та Саудівську Аравію припало 40% світового видобутку нафти у 2023 році.

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12.03.2024 21:22 Відповісти
Росія була країною з найбільшим видобутком сирої нафти в 2017 році, але з тих пір зростання видобутку в Росії відстає від США. Середньорічне виробництво в Росії досягло піку в 2019 році в 10,8 мільйона, коли вона відставала від США на 1,4 мільйона.

Зовсім недавно Росія була серед країн ОПЕК+, які оголосили про скорочення видобутку в листопаді 2022 року, а в лютому 2023 року окремо оголосила про додаткові добровільні скорочення на 500 000 б/д.

Хоча добровільні скорочення скоротили нещодавнє виробництво в Росії, EIA вважає, що основною причиною скорочень стали санкції та добровільні дії компаній у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну.

Однак фактичне скорочення видобутку, схоже, менше, ніж очікувалося, і, за оцінками EIA, виробництво в Росії скоротилося лише на 200 000 барелів на день у 2023 році.
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12.03.2024 21:27 Відповісти
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12.03.2024 21:46 Відповісти

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