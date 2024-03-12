S&P знизило прогноз світових цін на нафту
Аналітики S&P Global Ratings знизили прогноз цін на нафту еталонних марок на 2025 рік і далі через надлишок пропозиції.
"Ми зберігаємо прогнози цін на WTI та Brent на 2024 рік на рівні $80 і $85 за барель відповідно, наголошуючи на геополітичній напруженості в поєднанні з обмеженням видобутку країнами ОПЕК+, що підтримує ціни на нафту", – йдеться у звіті агентства, передає Інтерфакс-Україна.
Однак світовий попит на нафту цього року зростатиме значно повільнішими темпами, вважають аналітики S&P.
При цьому обсяги нафти, що надходять переважно з Північної Америки, допоможуть збільшити пропозицію, незважаючи на скорочення виробництва країнами ОПЕК+.
Експерти агентства зберегли прогноз цін на природний газ на найближчі роки на колишньому рівні.
Раніше повідомлялося, що російський уряд продовжив до 1 квітня 2025 року дію рішення, що передбачає призупинення публікації статистики щодо видобутку нафти, газу та конденсату.
Публікацію цих даних було припинено у квітні 2023 року строком до 1 квітня 2024 року.
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Зовсім недавно Росія була серед країн ОПЕК+, які оголосили про скорочення видобутку в листопаді 2022 року, а в лютому 2023 року окремо оголосила про додаткові добровільні скорочення на 500 000 б/д.
Хоча добровільні скорочення скоротили нещодавнє виробництво в Росії, EIA вважає, що основною причиною скорочень стали санкції та добровільні дії компаній у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну.
Однак фактичне скорочення видобутку, схоже, менше, ніж очікувалося, і, за оцінками EIA, виробництво в Росії скоротилося лише на 200 000 барелів на день у 2023 році.