Кабмін затвердив методологію оцінки проєктів для отримання пільг за програмою "інвестнянь"

Кабінет Міністрів України затвердив порядок та методологію оцінки проєктів зі значними інвестиціями, які можуть претендувати на отримання пільг за так званим законом про "інвестнянь".

"Уряд здійснює цілий комплекс заходів для формування сприятливого інвестиційного середовища. Державно-приватне партнерство, індустріальні парки, дерегуляція, цифровізація, страхування ризиків", – заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 12 березня.

Крім того, за словами Шмигаля, працює урядовий офіс UkraineInvest, що супроводжує великі інвестпроєкти.

"Сьогодні ми затверджуємо порядок та методологію проведення оцінки проєктів зі значними інвестиціями. Уточнюємо низку параметрів, передбачаємо спрощену процедуру, процедуру доопрацювання поданих документів", – пояснив прем'єр.

Хто займається залученням інвестицій в Україні

Офіс залучення інвестицій (UkraineInvest) працює як державна установа при Кабінеті Міністрів. Він був створений постановою уряду в жовтні 2016 року з метою залучення прямих іноземних інвестицій в Україну та підвищення іміджу держави як інвестиційно привабливої країни.

У лютому 2021 року уряд визначив UkraineInvest уповноваженою установою для підтримки інвестиційних проєктів, які мають намір отримати державну підтримку в рамках так званого закону про "інвестнянь".

У березні 2024 року перша віцепрем'єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що в Україні створять нове Агентство залучення інвестицій як єдину точку входу для інвесторів в український приватний сектор.