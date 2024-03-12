Швейцарія завела першу кримінальну справу про порушення санкцій проти Росії

Державний секретаріат з економічних справ Швейцарії (SECO) розслідує кілька справ про можливе порушення введених проти Росії санкцій закордонними "дочками" швейцарських компаній.

Як пише Financial Times, за двома з них SECO звернувся до генерального прокурора з проханням порушити кримінальну справу, передає The Moscow Times.

"Федеральна прокуратура прийняла до провадження одну справу та відмовилася прийняти іншу", – сказала прессекретарка прокурора Лінда фон Бург.

Обидва відомства відмовилися назвати компанії, про які йдеться.

Загалом, закордонні підрозділи швейцарських компаній є юридично незалежними і можуть не дотримуватися введених Берном санкцій.

Однак влада може визнати іноземні "дочки" такими, що порушили обмежувальні заходи, якщо виявиться зв'язок між ними та головними компаніями. Наприклад, платежі у зв'язку з підсанкційними діями чи інструкції, видані штаб-квартирою офісу в іншій країні.

Декілька швейцарських сировинних трейдерів продовжували торгувати з Росією, використовуючи дочірні фірми в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Зокрема, SECO почав аналізувати діяльність женевської Paramount Energy & Commodities SA та її дубайської "дочки" з майже ідентичною назвою Paramount Energy & Commodities DMCC. У 2022 році Paramount перевела свої операції з російською нафтою в Дубай, її "дочка" продовжувала торгувати далекосхідним сортом ESPO, який вже давно реалізується за ціною, вищою від встановленої західними країнами стелі в $60 за барель.

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Патрік Еберхардт назвав рішення відкрити кримінальну справу "поворотним моментом" щодо реалізації швейцарських санкцій.

"По-перше, швейцарська влада сигналізує ринку, що не зазнає обходу санкцій через "дочки" в таких місцях, як Дубай. По-друге, звернувшись до генерального прокурора, SECO також дає зрозуміти, що вимагає суворого покарання, можливо навіть з тюремним терміном", – сказав Еберхардт.

Раніше повідомлялося, що Державний секретаріат з економічних питань Швейцарії створив групу спеціалістів для розслідування та забезпечення виконання санкцій, які Берн запровадив після вторгнення Москви в Україну два роки тому.

Цей крок був зроблений після того, як минулого року Швейцарія зазнала критики за те, що вона не робить достатньо, щоб запобігти приховуванню росіянами грошей у швейцарських банках.