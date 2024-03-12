Агентство відновлення змінить розрахунок цін на будівельні матеріали

Агентство відновлення розробило новий порядок аналізу поточних цін на матеріальні ресурси в будівництві доріг і соціальної інфраструктури.

Як ідеться в повідомленні Агентства, проєкт нового порядку розробили в співпраці і за підтримки Європейської антикорупційної ініціативи в Україні EUACI.

Потребу в нових підходах до ціноутворення команда виявила під час аналізу корупційних ризиків. Цей аналіз лежить в основі антикорупційної програми Агентства і Служб відновлення.

"Якість проєктно-кошторисної документації визначає успіх відбудови, і визначення ціни в кошторисах було геть не врегульованим. Тепер усі служби мають алгоритм для ефективного аналізу цін на матеріали і транспортування" – пояснила заступниця голови Агентства відновлення Валерія Іванова.

Раніше процедури не було й аналіз цін залежав від розсуду працівників Служб.

Проєкт документу відповідає вимогам кошторисних норм України та містить у собі:

детальний алгоритм проведення моніторингу цін, що враховує особливості роботи працівників Служб, зовнішніх підрядників, комісії з аналізу цін, та інших;

перелік обов'язкових джерел аналізу та критерії їх відбору;

формулу розрахунку рекомендованої ціни;

строки та порядок передачі результатів моніторингу проєктувальнику.

"У найближчі роки держава стане найбільшим замовником робіт з цивільного будівництва. Маємо побудувати прозору й підзвітну систему управління проєктами відновлення, і єдина система моніторингу цін в Агентстві та Службах відновлення покликана зробити саме це – унеможливити маніпуляції під час планування проєкту.", – наголосив голова Агентства відновлення Мустафа Найєм.