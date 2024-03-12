Єврокомісія завершила розробку рамки переговорів про вступ України до ЄС

Єврокомісія завершила розробку пропозицій щодо проєкту переговорної рамки для вступу України та Молдови до ЄС, а також рекомендувала розпочати переговори про вступ Боснії та Герцеговини до Євросоюзу.

Відповідні рішення Єврокомісія ухвалила сьогодні, їх передадуть на розгляд Ради ЄС, повідомляється у пресрелізі Єврокомісії.

Рамки переговорів про вступ України та Молдови до ЄС встановлюють керівні принципи для початку переговорів щодо вступу з кожною країною-кандидатом.

Проєкт рамок, підготовлений Європейською Комісією, складається з трьох частин:

принципи, що регулюють переговори про вступ;

суть переговорів;

процедура переговорів.

"Метою переговорів є прийняття Україною та Молдовою acquis ЄС у повному обсязі та забезпечення його повної імплементації та виконання", – зазначається у повідомленні.

Боснія та Герцеговина отримала статус кандидата на вступ до ЄС у грудні 2022 року. Враховуючи євроінтеграційний прогрес влади країни Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори про вступ Боснії та Герцеговини до ЄС.

Тепер Рада ЄС має розпочати внутрішні обговорення цих пропозицій Єврокомісії. Після того, як Рада ЄС затвердить рамки переговорів, її голова представить узгоджену спільну позицію ЄС, знаменуючи офіційний початок переговорів про вступ кожної з країн-кандидатів. На цьому етапі рамки переговорів будуть оприлюднені.

Як повідомлялося, за даними видання Politico, Рада ЄС навряд чи затвердить переговорні рамки для України та Молдови до червневих виборів до Європарламенту.

Нагадаємо, 14 грудня 2023 року президент Європейської Ради Шарль Мішель повідомив, що Єврорада ухвалила рішення розпочати переговори щодо вступу України та Молдови до ЄС.