Шуфрича залишили під вартою ще на два місяці

Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід народному депутату від забороненої партії "Опозиційна платформа – За жжиття" Нестору Шуфричу у вигляді тримання під вартою ще на два місяці. Його підозрюють у державній зраді.

Про це повідомляє "Суспільне".

Прокурор просив тримання під вартою, без альтернативи застави.

У коментарі Суспільному нардеп зазначив, що вже шість місяців перебуває під вартою і просив це рішення скасувати. Він додав, що не просив про альтернативу застави.

"Я не розумію як за об'єктивну критику влади, можна притягати людину до відповідальності, тим паче кримінальної, тим паче за зраду. Вважає що моє переслідування є замовним", — сказав Шуфрич.

Він додав, що у його діях нема складу інкримінованих йому злочинів.

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Як повідомлялося, у вересні нардеп від забороненої "Опозиційної платформи – За життя" Нестор Шуфрич отримав підозру у державній зраді. За даними слідства, він тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, завданням якого була координація російської агентури в Україні.

Про те, як відбувалися обшуки у Шуфрича, і що в нього можуть конфіскувати, читайте у матеріалі Маєтки, агропідприємства, земля та квартири. Яке майно Шуфрича може конфіскувати держава.