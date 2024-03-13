Продовжують економити: Українці стали рідше ходити в ресторани та кіно
У 2023 році тенденція економити збереглася серед українських споживачів – залежно від категорії товарів, економлять від 41% до 77% українців.
Про це свідчать результати дослідження "Споживацькі настрої українців у другий рік повномасштабного вторгнення" від "Делойт" в Україні.
Попри те, що показник все ще високий, аналітики фіксують позитивну динаміку, якщо порівняти з 2022 роком (47%-86%). Найменше заощаджують на лікарських засобах, дитячих товарах та купівлі готової їжі.
Щодо харчів, які становлять значну частку чека українців, то витрати в цьому сегменті зросли у 32% споживачів. Значна частина українців купує їжу (47%) та ліки (43%) про запас.
Водночас українці переосмислюють свої харчові звички та змінюють пріоритети. Відвідування ресторанів і барів у 2023 році скоротилося: 55% опитаних роблять це значно рідше, що на 24 в. п. менше, ніж у 2022 році.
Натомість зростає популярність приготування їжі вдома (50%), найбільше це стосується тимчасово безробітних (53%), фрилансерів (72%) і тих, хто займається домогосподарством (59%).
Дозвілля також не в пріоритеті витрат – 65% респондентів економлять на розвагах поза домом, а 58% рідше, ніж минулого року, відвідують кінотеатри та концерти. Проте онлайн-розваги стають все більш популярними: 32% українців збільшили витрати на перегляд ТБ та стримінгових каналів.
Опитування українців тривало з 13 до 28 листопада 2023 року. В ньому взяли участь понад 1000 жителів України віком від 18 років, які користуються смартфонами. Опитування охопило всі регіони України, за винятком тимчасово окупованих територій.
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