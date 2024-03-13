Материнська компанія lifecell оскаржила арешт частки російського мільярдера Фрідмана

Компанія Turkcell, материнська компанія третього за величиною мобільного оператора в Україні lifecell, оскаржила в суді арешт 19,8% корпоративних прав ТОВ "Лайфсел" та 100% корпоративних прав ТОВ "Укртауер", а також ТОВ "Пейсел" (ТМ PayCell), накладений за підозрою у зв’язках із підсанкційним олігархом Михайлом Фрідманом.

У Turkcell повідомили, що подали апеляційну заяву з метою скасування арешту 7 березня, передає Інтерфакс-Україна.

"Наша компанія була проінформована через своє українське дочірнє підприємство про те, що отримала офіційне рішення українського суду від 5 березня 2024 року, що передбачає арешт 19,8% корпоративних прав ТОВ "Лайфселл", 100% корпоративних прав "Укртауер" та ТОВ "Пейселл" у рамках кримінального провадження, пов'язаного з підозрами щодо Міхаіла Фрідмана", – сказано в повідомленні.

"Ми хотіли б наголосити, що, на нашу думку, вищезгадана особа (Міхаіл Фрідман, – ред.) не має контролю чи впливу на наші українські дочірні компанії", – зазначено в повідомленні Turkcell.

У Turkcell також зазначили, що скасування судової ухвали є однією з попередніх умов необхідних для закриття угоди з продажу українських активів фрацузької компанії NJJ Capital.

Кому продають lifecell

Раніше повідомлялося, що Антимонопольний комітет України (АМКУ) виявив підстави для заборони на придбання французького мільярдера Ксав'є Ньеля DVL Telecom, що входить до групи NJJ, контролю над групою "Лайфселл".

В антимонопольному відомстві вважають, що необхідно перевірити відносини контролю самої lifecell та материнської компанії Turkcell з особою, до якої рішенням Ради національної безпеки та оборони України застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

Як повідомлялося, турецька телекомунікаційна компанія Turkcell 29 грудня 2023 року підписала договір про продаж 100% часток у своїх дочірніх компаніях в Україні – ТОВ "Лайфселл", ТОВ "Глобал Білгі" та ТОВ "Укртауер" – французькій інвестиційній компанії NJJ Capital. Власник NJJ Capital французький мільярдер Ксав’є Ньєль оцінював вартість угоди у $500 мільйонів, однак для її завершення потрібно отримати дозвіл Антимонопольного комітету України (АМКУ).

Першу заяву на придбання lifecell Антимонопольний комітет повернув через невідповідність встановленим вимогам, проте 23 січня Комітет отримав повторне звернення від компанії DVL Telecom, що входить до групи NJJ.

На думку учасників ринку, перешкодою для завершення угоди може стати арешт 19,8% статутного капіталу ТОВ "Лайфсел", накладений у жовтні минулого року в рамках розслідування СБУ проти підсанкційних російських олігархів Михайла Фрідмана, Пєтра Авєна та Андрія Косогова.

Тоді суд також наклав арешт на 100% ТОВ "Пейселл", яка належить мобільному оператору і через яку здійснюється поповнення абонентських рахунків lifecell. Також були арештовані корпоративні права ТОВ "Укртауер".