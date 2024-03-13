Європейський інвестиційний банк почне фінансувати виробництво боєприпасів, – Bloomberg

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) може почати фінансувати підприємства оборонної промисловості, щоб допомогти зміцнити безпеку ЄС у відповідь на зростання загроз з боку Росії.

Лідери країн ЄС обговорять роль ЄІБ у підвищенні спроможності оборонної сфери під час зустрічі наступного тижня, передає Bloomberg із посиланням на джерела.

За словами співрозмовника агентства, лідери ЄС закликатимуть до "перегляду визначення товарів подвійного використання та політики кредитування оборонної промисловості", які використовує ЄІБ під час розгляду проєктів.

Наразі ЄІБ не має права фінансувати діяльність, пов'язану з виробництвом боєприпасів та зброї, а також обладнання чи інфраструктури, призначених для військового чи поліцейського використання.

Джерела агентства стверджують, що Євросоюз дозволить ЄІБ фінансувати проєкти, пов'язані з виробництвом матеріалів, частин і компонентів заводів, які виробляють боєприпаси.

ЄС намагається відновити свій оборонний потенціал після вторгнення Росії в Україну та років недофінансування ОПК державами-членами. Цього місяця Євросоюз оголосив про виділення перших 1,5 мільярда євро для стимулювання відновлення оборонного сектора, але єврокомісар з питань внутрішнього ринку та послуг Тьєррі Бретон закликав збільшити інвестиції до 100 мільярдів євро.

У 2022 році ЄІБ вже почав фінансувати технологічний сектор та інфраструктуру цивільної безпеки через свою Стратегічну європейську безпекову ініціативу, яка відкрила доступ до коштів банку для проєктів подвійного призначення з переважно цивільним призначенням.

"Ми готові зробити більше, щоб зробити внесок у спільні проєкти, які стимулюють європейську промисловість і зміцнюють захист Європи", – заявила президентка ЄІБ Надя Кальвіно минулого місяця після зустрічі міністрів фінансів ЄС.

За її словами, банк готовий створити єдиний кредитний портфель для проєктів у сфері безпеки та оборони, щоб прискорити розміщення 6 мільярдів євро інвестицій, які залишаються невикористаними в рамках існуючої ініціативи з фінансування товарів подвійного використання.

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Водночас керівництво ЄІБ виступає проти фінансування виробництва зброї та боєприпасів, оскільки побоюється впливу, який це матиме на рейтинг банків серед інвесторів.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у листопаді минулого року заявила, що "настав час нарешті рухатися вперед", щоб посилити підтримку оборони з боку ЄІБ, незважаючи на потенційну стурбованість інвесторів. Деякі країни, включаючи Литву та Фінляндію, також підтримують перегляд мандата ЄІБ, щоб він міг фінансувати виробництво зброї та боєприпасів.

Як повідомлялося, Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) працює в Україні вже 16 років. Український портфель проєктів ЄІБ налічує понад 7,3 мільярда євро, з фокусом на транспорті, енергетиці та муніципальній інфраструктурі. З початку повномасштабного вторгнення ЄІБ надав Україні 1,7 мільярда євро, зокрема на екстрений ремонт зруйнованої інфраструктури.