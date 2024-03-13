59% українців готові змінити роботу за більшу зарплату, – опитування
59% українців змогли б змінити роботу за більшу заробітну плату й лише 15% готові звільнитись з попереднього місця за меншу відстань до роботи. 10% людей відповіли, що менше навантаження за ту саму винагороду може змотивувати їх змінити місце своєї праці.
Про це свідчать результати опитування Rakuten Viber, передає LIGA.net.
Також українців запитали "Чи змінювали вони роботу за останній рік?".
Результати опитування показали, що 45% українців працюють на тому самому місці й не планують нічого змінювати. Водночас 12% змінювали роботу за власним бажанням чи через скорочення або закриття компанії.
Анонімне онлайн-опитування провели в офіційному каналі Rakuten Viber та опитали понад 35 тис. українців. Здебільшого брали участь в опитування люди від 34 до 40 років.
Раніше повідомлялося, що громадяни України в січні цього року покращили оцінку економічної ситуації в країні і рівня добробуту власної родини: якщо у грудні минулого року відповідно 66,5% та 37% оцінювали їх як "дуже погану" або "досить погану", то минулого місяця ці показники покращилися до 57,1% та 32%.
Водночас оцінка економічних перспектив громадянами погіршилась.
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