Штучний інтелект Midjourney тестує функцію зображення людей з однаковими обличчями

Генеративний штучний інтелект Midjourney тестує новий алгоритм "узгоджені символи", який дозволяє зберігати незмінні риси обличчя людини чи інші потрібні об’єкти на всіх світлинах.

Як повідомили розробники, протестувати нову функцію можна на моделях MJ6 та Niji6, передає AIN.UA.

Інструкцію про використання можна знайти на каналі Discord від Midjourney.

Як пише видання The Verge, нова можливість не призначена для копіювання реальних людей із фотографій. Найкраще вона працює з персонажами, створеними за допомогою ШІ.

Що таке Midjourney

Midjourney – це нейромережа, що перетворює написаний користувачем текст на зображення, які потім можна використовувати навіть у комерційних цілях. Вона поки не може замінити людського дизайнера, але з простими завданнями, які не вимагають високої точності та відповідності, справляється легко.

Раніше повідомлялося, що видання Business Insider провело дослідження, щоби скласти список професій, які найбільше ризикують бути заміненими штучним інтелектом. Так, ШІ зможе замінити людей у 10 сферах.