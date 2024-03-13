Країни ЄС домовилися виділити 5 мільярдів євро на зброю для України

Посли країн-членів Європейського Союзу затвердили виділення 5 млрд євро військової допомоги для України в рамках європейського Фонду миру.

Відповідне рішення було ухвалено13 березня в Брюсселі в рамках засідання Комітету постійних представників, повідомляє бельгійське головування на своїй сторінці у соцмережі Х, передає Інтерфакс-Україна.

"Угода. Посли ЄС в принципі погодилися на реформу Європейського фонду миру, щоб підтримати Україну бюджетом у 5 млрд євро на 2024 рік. Європейський Союз, як і раніше, сповнений рішучості надати довгострокову підтримку Україні та гарантувати, що країна отримає військову техніку, необхідну їй для самозахисту", – сказано в повідомленні.

Раніше видання FT писало, що для Євросоюзу в пріоритеті постачати Києву зброю, що виробляється на території ЄС. При цьому, за словами співрозмовників видання, ЄС не виключає постачання зброї з третіх країн у разі відсутності інших варіантів.

Що таке Європейський фонд миру

У лютому видання інформувало, що EPF, з якого виділяють допомогу Києву, потребує додаткового фінансування, щоб можна було частково відшкодувати витрати ЄС під час постачання озброєння Києву.

Обсяг фонду, який не є частиною бюджету ЄС, становив 12 млрд євро.

Фонд формують за рахунок вкладів держав союзу, які розраховують залежно від національних економік. Розмір фонду тепер скоротився: 5,6 млрд євро пішли країнам ЄС у рамках відшкодування постачання зброї Україні.