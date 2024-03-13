ІТ-армія України паралізувала роботу московського метрополітену. ФОТО
Українське кібервійсько атакувало низку урядових та місцевих порталів РФ, серед них – система оплати проїзду "Тройка". Це одна з найбільших систем оплати квитків у Росії, яка обслуговує 38 регіонів.
"Тож через "збій" власники транспортних карток у Москві та Казані не могли оплатити квитки, поповнити картку проїзду та розрахуватися за паркування", – розповіли в Міністерстві цифрової трансформації України.
На початку січня IT-армія України заявила про другу успішну атаку на російського провайдера "АКАДО Телеком", який забезпечує повний спектр послуг зв’язку для адміністрації президента РФ та інших державних служб Росії.
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Остап Покотило
показати весь коментар14.03.2024 02:58 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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