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Новини
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ІТ-армія України паралізувала роботу московського метрополітену. ФОТО

хакер

Українське кібервійсько атакувало низку урядових та місцевих порталів РФ, серед них – система оплати проїзду "Тройка". Це одна з найбільших систем оплати квитків у Росії, яка обслуговує 38 регіонів.

"Тож через "збій" власники транспортних карток у Москві та Казані не могли оплатити квитки, поповнити картку проїзду та розрахуватися за паркування", – розповіли в Міністерстві цифрової трансформації України.

it-армія
it-армія
it-армія
it-армія
it-армія

На початку січня IT-армія України заявила про другу успішну атаку на російського провайдера "АКАДО Телеком", який забезпечує повний спектр послуг зв’язку для адміністрації президента РФ та інших державних служб Росії.

Автор: 

росія (14400) хакер (463) IT-індустрія (324) кібератака (168)


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14.03.2024 02:58 Відповісти

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