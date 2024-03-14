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Новини
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Під Києвом підпільно відновили виробництво чаю Greenfield, що належить росіянам, – ЗМІ

greenfield

Виробництво чаю Greenfield, що належить росіянам Сергію Касьяненку та Олександру Євневічу, підпільно відновило роботу після зупинки на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це пише ЕП.

В Україні виробництвом чаю Greenfield займалась ТОВ "Орімі Україна", яка є "дочкою" російської "Орими трэйд" росіян Сергія Касьяненка та Олександра Євневіча. Українська компанія через кіпрський офшор Rimexo Limited була записана на громадянку Великої Британії Вероніку Касьяненко.

Крім чаю Greenfield в Україні російська "дочка" випускала чаї під брендами TESS, "Принцеса Нурі", "Принцеса Канді", "Принцеса Гіта" і "Принцеса Ява". Вона також виробляла кавову продукцію – Jardin, Piazza del Caffe та "Жокей".

Після початку повномасштабної війни указані марки чаю зникли з полиць супермаркетів – українські заводи нібито зупинили свою роботу. Однак згодом виробник Greenfield "заліг на дно" і відновив підпільне виробництво, пишуть журналісти.

За словами співрозмовників видання на ринку, завод з виробництва Greenfield наразі продовжує працювати. Журналіст з'їздив у Требухів під Броварами і пересвідчився, що в приміщенні фабрики "ТС трейд" світяться вікна, на території припарковані авто, а біля пропускного пункту стоять велосипеди співробітників.

У будках біля шлагбаумів сидять охоронці, камери спостереження працюють, територія прибрана і доглянута. Те, що фабрика працює, підтвердили і двоє місцевих мешканців.

Також журналісти відвідали Волинську гуртову базу в Києві – один з відомих у столиці центрів "сірої" торгівлі продуктами, товарами й контрабандою. Упаковки чаю Greenfield, TESS і Princess Noori знайшлися одразу і в кількох точках.

За наявними у видання даними, серед мереж, які продовжують торгувати російським чаєм – "Ідеал", "Аргон" ("Грош"), "МегаМаркет", "Рост", "Клас", "Амбар", "Саммаркет", "Веселка".

Автор: 

кава (60) росія (14400) чай (19)


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В раді філія фсб і це нікого не турбує ,а то якийсь цех ....
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15.03.2024 09:29 Відповісти
Занесли хабаря правоохоронцям та й займаються далі підпільним виробництвом, крім того ще й податки не сплачують!
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09.04.2024 21:53 Відповісти

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