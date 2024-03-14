Із Податковою можна буде зв’язуватися по відео. Зеленський підписав закон

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №9662, який дає платникам податків можливість взаємодіяти з Державною податковою службою у режимі відеоконференції.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

Крім того, законопроєкт має такі нововведення, як встановлення податкових пільг щодо плати за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для населених пунктів, щодо яких застосовано обов’язкову евакуацію населення.

Також новий закони пропонує:

звільнення від сплати ПДФО та оподаткування за пільговою ставкою 7% ПДВ ліків зі співчуття;

вирішення проблеми платників податків, які помилково сплатили податки не на той рахунок. Йдеться про випадки, коли кошти надійшли в бюджет, але помилково були спрямовані за іншим бюджетним рахунком;

скорочення термінів бюджетного відшкодування;

вирішення проблеми завищення деякими виробниками тютюнових виробів норм втрат тютюнової сировини та можливості списання тютюнової сировини начебто на "відходи".

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський підписав закон про врегулювання конфлікту між Держаудиторами і оборонними підприємствами.