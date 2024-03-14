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Новини
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Із Податковою можна буде зв’язуватися по відео. Зеленський підписав закон

закон

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №9662, який дає платникам податків можливість взаємодіяти з Державною податковою службою у режимі відеоконференції.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

Крім того, законопроєкт має такі нововведення, як встановлення податкових пільг щодо плати за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для населених пунктів, щодо яких застосовано обов’язкову евакуацію населення.

Також новий закони пропонує:

  • звільнення від сплати ПДФО та оподаткування за пільговою ставкою 7% ПДВ ліків зі співчуття;
  • вирішення проблеми платників податків, які помилково сплатили податки не на той рахунок. Йдеться про випадки, коли кошти надійшли в бюджет, але помилково були спрямовані за іншим бюджетним рахунком;
  • скорочення термінів бюджетного відшкодування;
  • вирішення проблеми завищення деякими виробниками тютюнових виробів норм втрат тютюнової сировини та можливості списання тютюнової сировини начебто на "відходи".

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський підписав закон про врегулювання конфлікту між Держаудиторами і оборонними підприємствами.

Автор: 

ВР (2893) закон (1488) Державна податкова служба (380) Гетманцев Данило (495)


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З українською податковою взагалі краще не звʼязуватися.
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14.03.2024 14:42 Відповісти
А навіщо?

Крім потратити кошти українців я сенсу не бачу. Але потратити краще на щось необхідне.

PS За 30 років праці з налоговою ні разу не потрібно було відіоконференція.
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14.03.2024 14:50 Відповісти
бухгалтерське питаннячко - а нафіга???
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14.03.2024 14:50 Відповісти
Дякую, не треба.
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14.03.2024 15:09 Відповісти
А податкова розмістила посилання для донатів?
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14.03.2024 15:10 Відповісти
Аха... для добровільних внесків... в крипті...
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14.03.2024 15:26 Відповісти
Ставайте спонсором ютуб каналу податкової або підписуйтесь на їхній патріон, і забудьте про перевірки
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14.03.2024 15:47 Відповісти
Щодо ліків повністю підтримую, багатьом кому немає чого втрачати то єдиний шанс і підтримка у вигляді звільнення від сплати ПДФО і оподаткування за пільговою ставкою 7% ПДВ якраз добре
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15.03.2024 12:45 Відповісти
Хотілося б більш зрозуміліше щоб було про нововведення де застосовано обов'язкову евакуацію населення. Бо зараз такий час і хочеться розуміти правильно, більш цікавить саме Херсонська область
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15.03.2024 15:10 Відповісти

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