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Новини
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Нацбанк несподівано знизив облікову ставку до 14,5% (оновлено)

ставка,учетная

Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 15% до 14,5% із 15 березня.

"Подальше сповільнення інфляції, збереження стійкої ситуації на валютному ринку, а також позитивні зрушення у питаннях отримання зовнішньої допомоги дають підстави раніше відновити цикл пом’якшення процентної політики", – зазначається у повідомленні НБУ.

Всі опитані напередодні банкіри очікували збереження облікової ставки на рівні 15% річних, повідомляло агентство Інтерфакс-Україна. Опитування інвесткомпанії ICU також вказувало, що понад 70% фінансистів та експертів очікували збереження облікової ставки на попередньому рівні.

Серед причин свого рішення Нацбанк вказав на сповільнення інфляції у лютому до 4,3% у річному вимірі. 

"Ураховуючи подальше сповільнення інфляції та стале поліпшення очікувань, стійку ситуацію на валютному ринку, а також часткове зниження ризиків, пов’язаних з отриманням міжнародної допомоги, правління НБУ вирішило знизити облікову ставку на 0,5 в. п. – до 14,5%", – йдеться у повідомленні.

Водночас у НБУ анонсували продовження циклу пом’якшення процентної політики за умови сталого зниження ризиків для інфляції та курсової стійкості.

"Збереження контрольованої ситуації на валютному ринку та помірної інфляції, а також активізація надходжень зовнішньої допомоги створюватимуть передумови для подальших кроків зі зниження облікової ставки та пом'якшення валютних обмежень, що підтримають розвиток кредитування та відновлення економіки", – зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, у січні правління Національного банку також ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15% річних.

З 15 грудня 2023 року правління НБУ знизило облікову ставку з 16% до 15% річних.

Автор: 

НБУ (9348) ставки (216) облікова ставка (356)


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"Стійка ситуація на валютному ринку"...
Це якась метафора?
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14.03.2024 14:29 Відповісти
Доллары и евро стабильно покупают.
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15.03.2024 02:53 Відповісти
А й справді ситуація стійка - гривня стійко падає, ціни стійко зростають!
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14.03.2024 15:16 Відповісти
Чекаємо сотні камментів від світових експертів з макрофінансів та банківської справи)
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14.03.2024 16:23 Відповісти
Нацбанк в повному складі має бути розстріляний!
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14.03.2024 18:13 Відповісти
Не даремно мама тобі таке тупе ім'я дала!
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14.03.2024 23:39 Відповісти

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