Нацбанк несподівано знизив облікову ставку до 14,5% (оновлено)

Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 15% до 14,5% із 15 березня.

"Подальше сповільнення інфляції, збереження стійкої ситуації на валютному ринку, а також позитивні зрушення у питаннях отримання зовнішньої допомоги дають підстави раніше відновити цикл пом’якшення процентної політики", – зазначається у повідомленні НБУ.

Всі опитані напередодні банкіри очікували збереження облікової ставки на рівні 15% річних, повідомляло агентство Інтерфакс-Україна. Опитування інвесткомпанії ICU також вказувало, що понад 70% фінансистів та експертів очікували збереження облікової ставки на попередньому рівні.

Серед причин свого рішення Нацбанк вказав на сповільнення інфляції у лютому до 4,3% у річному вимірі.

"Ураховуючи подальше сповільнення інфляції та стале поліпшення очікувань, стійку ситуацію на валютному ринку, а також часткове зниження ризиків, пов’язаних з отриманням міжнародної допомоги, правління НБУ вирішило знизити облікову ставку на 0,5 в. п. – до 14,5%", – йдеться у повідомленні.

Водночас у НБУ анонсували продовження циклу пом’якшення процентної політики за умови сталого зниження ризиків для інфляції та курсової стійкості.

"Збереження контрольованої ситуації на валютному ринку та помірної інфляції, а також активізація надходжень зовнішньої допомоги створюватимуть передумови для подальших кроків зі зниження облікової ставки та пом'якшення валютних обмежень, що підтримають розвиток кредитування та відновлення економіки", – зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, у січні правління Національного банку також ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15% річних.

З 15 грудня 2023 року правління НБУ знизило облікову ставку з 16% до 15% річних.