Ціни на житло в Україні продовжують зростати. Виняток – Харків

Вартість вторинного ринку житла в Україні продовжує зростати. За останні пів року ціни в середньому виросли на 8%.

Про це свідчать дані порталу нерухомості "ЛУН", передає Інтерфакс-Україна.



Зокрема, медіана однокімнатної квартири у лютому у Львові становить $60 тис., що на 7% більше, ніж пів року тому, двокімнатної – $91,1 тис. (+12%) трикімнатної – $110,9 тис. (+6 %).



В Одесі на вторинному ринку медіана ціни на однокімнатні квартири зросли на 11%, до $40 тис., двокімнатної – на 5%, до $58,3 тис., трикімнатної – на 6%, до $80 тис.



У Дніпрі схожа ситуація: на 10% подорожчали однокімнатні – до $38 тис., двокімнатні – на 8%, до $52,3 тис., трикімнатні – на 9%, до $71 тис.



У Києві медіанні ціни пропозицій виросли майже на 4%: однокімнатна – до $68 тис, двокімнатна – до $85 тис. Медіана реальної вартості проданих квартир становить $55 тис. для однокімнатної та $75 тис. для двокімнатної квартири



Водночас Харків – єдине серед міст мільйонників, де вторинка стала дешевшою. За пів року втратили 2% у ціні однокімнатні кввартири, до $24,5 тис., на 7% подешевшали двокімнатні, до $37,5 тис. і на 5% – трикімнатні, до $49,9 тис.