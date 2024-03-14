Державний енерготрейдер "ЕКУ" отримав 150 мільйонів прибутку

Чистий прибуток державного АТ "Енергетична компанія України" (ЕКУ) за 2023 рік становив 148,9 млн грн.

80% від чистого прибутку компанії за 2023 рік ЕКУ спрямує на виплату дивідендів державі, ця сума складе 119,1 млн грн, повідомляє пресслужба компанії.

Ще 90,3 млн грн становлять податки та збори компанії за підсумками роботи в 2023 році.

Нагадаємо, у 2022 році "ЕКУ" отримала 33,9 млн грн чистого прибутку (за 5 місяців 2022 року, від початку комерційної діяльності компанії).

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Як повідомлялося, АТ "Енергетична компанія України" (ЕКУ) – державна енерготрейдингова компанія, розпочала комерційну діяльність у серпні 2022 року.