SpaceX Ілона Маска вперше успішно запустила найбільшу ракету у світі в космос (оновлено)

Американська компанія-розробник SpaceX завершила третій тестовий політ надважкої ракети Starship, що розробляється для польотів на Марс.

Запуск було здійснено о 04:35 за часом східного узбережжя США (о 15:25 за Києвом), за годину і 4 хвилини вона приводнилася в районі Індійського океану, повідомляється на сайті компанії.

За результатами тестового польоту у SpaceX відзначили, що Starship успішно відділився від ракети-носія Super Heavy, після чого носій почав зворотній спуск до точки повернення у Мексиканській затоці.

Ракета-носій Super Heavy успішно запустила кілька двигунів для своєї першої в історії посадки, однак на висоті приблизно 462 метри вона вибухнула.

Своєю чергою Starship успішно продовжив політ, вперше вийшовши на заплановану орбіту. Після виконання низки додаткових завдань Starship здійснив своє перше в історії повернення з космосу на гіперзвуковій швидкості. Однак приблизно через 49 хвилин після запуску зв’язок з кораблем перервався.

У SpaceX додали, що готують нові зразки Starship і Super Heavy готуються до майбутніх польотів, прагнучи збільшити кількість випробувальних запусків протягом року.

Starship re-entering Earth's atmosphere. Views through the plasma pic.twitter.com/HEQX4eEHWH — SpaceX (@SpaceX) March 14, 2024

Це було третє льотне випробування Starship, попередніх два завершилися невдало.

Друге льотне випробування Starship і ракети Super Heavy, яка виводить корабель на орбіту, відбулося 18 листопада 2023 року. Тоді апарат вибухнув через три з половиною хвилини польоту на висоті близько 90 км над Мексиканською затокою.

Перше випробування Starship на надважкому ступені ракети Super Heavy відбулося у квітні 2023 року, тоді запланований суборбітальний тестовий політ не відбувся через вибух, який стався через кілька хвилин польоту.

Багаторазова ракетна система складається з космічного корабля Starship і носія Super Heavy. Її висота перевищує 120 м. Вона вища за будь-яку іншу ракету, коли-небудь створену у світі. Носій Super Heavy удвічі потужніший, ніж створювана NASA для пілотованих польотів на Місяць важка ракета Space Launch System (SLS).