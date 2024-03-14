SpaceX Ілона Маска вперше успішно запустила найбільшу ракету у світі в космос (оновлено)
Американська компанія-розробник SpaceX завершила третій тестовий політ надважкої ракети Starship, що розробляється для польотів на Марс.
Запуск було здійснено о 04:35 за часом східного узбережжя США (о 15:25 за Києвом), за годину і 4 хвилини вона приводнилася в районі Індійського океану, повідомляється на сайті компанії.
За результатами тестового польоту у SpaceX відзначили, що Starship успішно відділився від ракети-носія Super Heavy, після чого носій почав зворотній спуск до точки повернення у Мексиканській затоці.
Ракета-носій Super Heavy успішно запустила кілька двигунів для своєї першої в історії посадки, однак на висоті приблизно 462 метри вона вибухнула.
Своєю чергою Starship успішно продовжив політ, вперше вийшовши на заплановану орбіту. Після виконання низки додаткових завдань Starship здійснив своє перше в історії повернення з космосу на гіперзвуковій швидкості. Однак приблизно через 49 хвилин після запуску зв’язок з кораблем перервався.
У SpaceX додали, що готують нові зразки Starship і Super Heavy готуються до майбутніх польотів, прагнучи збільшити кількість випробувальних запусків протягом року.
Starship re-entering Earth's atmosphere. Views through the plasma pic.twitter.com/HEQX4eEHWH— SpaceX (@SpaceX) March 14, 2024
Watch Starship’s third flight test → https://t.co/bJFjLCiTbK https://t.co/1u46r769Vp— SpaceX (@SpaceX) March 14, 2024
Це було третє льотне випробування Starship, попередніх два завершилися невдало.
Друге льотне випробування Starship і ракети Super Heavy, яка виводить корабель на орбіту, відбулося 18 листопада 2023 року. Тоді апарат вибухнув через три з половиною хвилини польоту на висоті близько 90 км над Мексиканською затокою.
Перше випробування Starship на надважкому ступені ракети Super Heavy відбулося у квітні 2023 року, тоді запланований суборбітальний тестовий політ не відбувся через вибух, який стався через кілька хвилин польоту.
Багаторазова ракетна система складається з космічного корабля Starship і носія Super Heavy. Її висота перевищує 120 м. Вона вища за будь-яку іншу ракету, коли-небудь створену у світі. Носій Super Heavy удвічі потужніший, ніж створювана NASA для пілотованих польотів на Місяць важка ракета Space Launch System (SLS).
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